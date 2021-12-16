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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 36 учителей успешно прошли сертификацию в 2021 году

Завершился третий год пилотирования сертификации учителей.

За три года пилотирования в сертификации педагогических работников приняло участие 4170 учителей начальных классов, из них успешно прошли сертификацию — 2632 (63%). В Сумской области за этот период для прохождения сертификации зарегистрировано 118 человек, из которых 84 сертифицировано 84 (71%).

В этом году решением комиссии Государственной службы качества образования Украины определено, что по результатам изучения практического опыта учителей пороговый балл составляет 94 балла. Таким образом, 1025 учителей начальных классов (58,4% от зарегистрированных) преодолели пороговый балл. В Сумской области из 48 зарегистрированных учителей преодолели пороговый балл 36 педагогов (75%).

«Принять участие в сертификации - значит быть современным, ответственным учителем и понимать вызовы времени. Это отличный шанс повысить статус профессии учителя. Сертификация – это инструмент поддержки и мотивации педагогов к совершенствованию и достижению высоких результатов в работе», – отметила начальник управления Государственной службы качества образования в Сумской области Алла Рябуха.

Успешная сертификация засчитывается как прохождение очередной/внеочередной аттестации педагогическим работником и является основанием присвоения ему соответствующей квалификационной категории и педагогического звания. Также учителя, успешно прошедшие сертификацию, получат 20% надбавку к заработной плате, сообщает управление Государственной службы качества образования в Сумской области.

Справка

Результаты сертификации определяются из количества баллов, набранных участником сертификации по результатам изучения его практического опыта работы. Сертификат выдается участникам сертификации, набравшим количество баллов, равное или превышающее количество баллов, минимально достаточное для выдачи сертификата — пороговый балл.

Пороговый балл ежегодно определяется комиссией, образуемой Государственной службой качества образования. В состав комиссии в 2021 году впервые включены сертифицированные учителя предыдущих лет и разработчиков профессионального стандарта учителя начальных классов.

Подтверждением выдачи сертификата педагогическому работнику является наличие соответствующей информации в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, которая может быть проверена с использованием официального вебсайта технического администратора указанной базы.

Общество Образование Сертификация учителей
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