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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07386

На Сумщине еще 57 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 11 июня в Сумской области 77 444 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 57 человек (Белопольский район - 11, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Конотоп - 7, Кролевецкий район - 7, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 3, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 9, Ромны - 2, Сумы - 9, Сумской район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1300 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 849 человек, из них за минувшие сутки - 123 (Белопольский район - 5, Великописаревский район - 1, Конотоп – 30, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 5, Недригайловский район - 8, Ахтырский район - 1, Ромны - 7, Роменский район - 1, Сумы - 39, Сумской район - 3, Шостка - 17 Ямпольский район - 1).

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Общество Коронавирус
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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