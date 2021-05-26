Сумской бегун выиграл «серебро» в Финляндии

Сумчанин Евгений Гуцол добыл «серебро» и показал второй результат в своей карьере на 800 м - 1:46.83.
8-9 июня в Бахмуте проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди молодежи....
Сегодня, 6 июня, в Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км....
В минувший уик-энд Кишинев принимал открытый чемпионат Молдовы по легкой атлетике....
29-30 мая в Ивано-Франковске проходили Всеукраинская универсиада по легкой атлетике....
23-24 мая во Львове проходил Командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2004 г.р. и моложе....