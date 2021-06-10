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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах за день произошло 5 ДТП, в которых один из водителей сбежал с места аварии

9 июня в Сумах произошло 5 аварий, в которых один из участников место происшествия оставил.

В 7:20 на улице Героев Крут 66-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной бокового интервала и совершил наезд на припаркованный автомобиль Mercedes-Benz Vito. Место ДТП водитель оставил.

В 8:10 на улице Семьи Линтваревых 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21013 был невнимательным, не придерживался безопасной бокового интервала и допустил столкновение с автомобилем KIA Sandero, водитель которого двигался в попутном направлении. Мужчина место ДТП оставил.

В 10:00 на Покровской площади 39-летняя водительница автомобиля ГАЗ при движении задним ходом допустила наезд на транспортное средство Volkswagen Passat, которое находилось в неподвижном состоянии. Место происшествия женщина оставила.

В 16:00 на улице Троицкой 60-летняя водительница автомобиля Mercedes-Benz не придерживалась безопасной дистанции и совершила наезд на припаркованное транспортное средство Audi A6. Место ДТП она оставила.

В 19:20 в переулке Гетманском 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter был невнимательным, не придерживался безопасной бокового интервала и допустил наезд на припаркованный автомобиль Chevrolet Volt. Место ДТП мужчина оставил.

Всех водителей патрульные разыскали. На них инспекторы составили административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

К слову, механические повреждения во всех ДТП были настолько незначительными, что водители могли по обоюдному согласию просто составить Европротокол.

Напоминаем: оставление места дорожно-транспортного происшествия влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Поэтому в случае, если вы стали участником ДТП, в любом случае не оставляйте место происшествия.

Право Дтп
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