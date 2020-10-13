Руководителем Сумской окружной прокуратуры назначен Сергей Таранушич Сегодня, 4 июня, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець представил коллективу Сумской окружной прокуратуры нового руководителя - Сергея Таранушича.

«В органах прокуратуры Сергей Васильевич уже 23 года и зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, целеустремленный и принципиальный руководитель. Я убежден, что все эти качества помогут ему организовать работу Сумской окружной прокуратуры на самом высоком уровне», - подчеркнул Алексей Тубелець.

В свою очередь Сергей Таранушич поблагодарил руководителя прокуратуры за доверие, заверив, что все ключевые задачи, которые стоят сегодня перед прокуратурой, будут выполняться качественно, вовремя и профессионально.

Справка

Сергей Таранушич родился в 1976 году в г. Шостка Сумской области. В 1998 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого (г. Харьков). Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал как и. о. помощника прокурора-стажера прокуратуры. Сумы, где и работал около четырех лет. Почти 10 лет занимал должности разной степени в прокуратуре Сумской области, четыре года работал в должности Сумского транспортного прокурора, больше года - прокурор Сумского района. Полгода - в должности заместителя прокурора г. Сумы. Более трех лет - заместитель прокурора Сумской области. Больше года возглавлял Сумскую местную прокуратуру. Предыдущая занимаемая должность - и. о. руководителя Сумской окружной прокуратуры.

Сергей Таранушич имеет научную степень - кандидат юридических наук, в 2009 году награжден нагрудным знаком «Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры» II степени, с 2017 года - «Почетный работник прокуратуры Украины».