В Шостке на пешеходном переходе сбили пенсионера

По данным Шосткинского районного управления полиции, 37-летняя водитель Toyota Camry двигалась в сторону улицы Привокзальной, отвлеклась от вождения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
68-летнего пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. Полиция проводит дальнейшую проверку.
Водительница, по предварительным данным, на момент ДТП была трезвой, пишет Шостка.инфо.
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