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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07222

В Шостке на пешеходном переходе сбили пенсионера

ДТП произошло сегодня, 4 июня, около полудня на улице Рабочей в Шостке.

По данным Шосткинского районного управления полиции, 37-летняя водитель Toyota Camry двигалась в сторону улицы Привокзальной, отвлеклась от вождения и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

68-летнего пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. Полиция проводит дальнейшую проверку.

Водительница, по предварительным данным, на момент ДТП была трезвой, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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