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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов

1 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию одного 100-мм. артиллерийского снаряда и авиационной бомбы ФАБ-50.

Боеприпасы ранее были обнаружены в селах Червленое и Кудановка, что на Лебединщине. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день, в 10:30, в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в лесополосе между селами Братское и Градское, что на Тростянетчине. Ими оказались шестнадцать 82-мм. минометных мин, сорок 45-мм. и один 100-мм. артиллерийских снарядов, двадцать шесть минометных мин калибром 50 мм и две ручные гранаты РГ-42. Опасные находки находилась на расстояниях до 2 км и 1,5 км от жилых домов.

На местах обнаружения взрывоопасного предмета установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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