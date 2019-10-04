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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:03165

Сумчанин стал чемпионом Украины по боевому джиу-джитсу

Чемпионат Украины по комбат дзю дзюцу (боевое джиу-джитсу) принимал 30 мая Харькеов.

Воспитанники сумского тренера Владимира Гордиенко привезли домой две медали: чемпионом стал Назар Босенко (возрастная категория 10-11 лет, весовая - до 45 кг), серебряным призером – Александр Пашковский (12-13 лет, 65 кг).

Спорт Джиу-джитсу
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