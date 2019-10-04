Сумчанин стал чемпионом Украины по боевому джиу-джитсу

Воспитанники сумского тренера Владимира Гордиенко привезли домой две медали: чемпионом стал Назар Босенко (возрастная категория 10-11 лет, весовая - до 45 кг), серебряным призером – Александр Пашковский (12-13 лет, 65 кг).
3-4 июля в Сумах Всеукраинская федерация Комбат Дзю-дзюцу провела семинар для судей, тренеров, инструкторов и спортсменов федерации....
1 декабря в Запорожье закончился чемпионат Украины по боевому джиу-джитсу (комбат дзю-Дзюцу)....
19-20 октября в Киеве прошел чемпионат мира по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу) среди взрослых и юниоров....
Сумская областная федерация Боевого Джиу-джитсу (Комбат Дзю-дзюцу) 5 октября провела всеукраинский турнир....
5 октября в Сумах пройдет открытый турнир по боевому джиу-джитсу....