На Сумщине взят под стражу подозреваемый в заказе убийства двух человек По ходатайству Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 1 июня 50-летнему подозреваемому в заказе убийства двух человек избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напоминаем, что 6 июня 2017 года в г. Ахтырка в помещение Украинской национальной лотереи неизвестный застрелил 48-летнего местного жителя. С тех пор продолжались оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его розыск. В ходе следствия удалось задержать лицо, причастное к преступлению. Им оказался 31-летний житель Ахтырского района. 7 мая 2021 года он был задержан, и ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено также сообщника подозреваемого, который знал об обстоятельствах убийства, более того, помогал скрыть преступление. В частности, после убийства разобрал пистолет и выбросил в реку. Он будет отвечать за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Правоохранительные установили, что это было заказное убийство, более того, заказчик, после того, как убийство было раскрыто, чтобы избежать разоблачения, предложил знакомому 10 тыс. долларов США за убийство мужчины, который знал обстоятельства преступления и выбрасывал пистолет в реку. Исполнитель убийства обратился в полицию, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем. Так, 29 мая 2021 года после того, как «киллер» показал заказчику фото с якобы места убийства, тот передал ему часть от оговоренной суммы. После передачи средств мужчину задержали.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 п. 9, 11, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование осуществляется Ахтырским районным отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.