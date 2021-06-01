На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу

В тот же день поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в с. Червленое также на Лебединщине. Им оказалась 100-мм. артиллерийский снаряд. Опасная находка находилась в поле на расстоянии до 800 м от жилых домов.
На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».
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