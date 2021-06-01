Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38337

На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу

31 мая в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении авиационной бомбы ФАБ-50 в поле на расстоянии 1 км от жилья граждан в с. Кудановка на Лебединщине.

В тот же день поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в с. Червленое также на Лебединщине. Им оказалась 100-мм. артиллерийский снаряд. Опасная находка находилась в поле на расстоянии до 800 м от жилых домов.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».

Общество Устаревшие боеприпасы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине на кладбище нашли снаряд
18.05.2021 16:18

На Сумщине на кладбище нашли снаряд

17 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

На Сумщине нашли целый арсенал боеприпасов времен войны
13.05.2021 13:04

На Сумщине нашли целый арсенал боеприпасов времен войны

12 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

Под Сумами взрывом ранило пенсионерку
05.05.2021 12:46

Под Сумами взрывом ранило пенсионерку

Найденный в Сумском районе во время проведения земляных работ на приусадебном участке неизвестный металлический предмет взорвался и травмировал женщину....

На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны
31.10.2020 13:59

На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны

Неизвестного мужчину с травмами ног случайно нашли двое трактористов, выехавших на обработку полей. Они сразу сообщили о «находке» медиков и...

12.10.2020 12:22

На Барановке нашли минометную мину

11 октября в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в лесополосе урочища Барановка в...

Новости

На Сумщине 76 945 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:39
В Сумском СИЗО криминального авторитета подозревают в авторитетности
Сегодня 12:05
На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу
Сегодня 11:38
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в заказе убийства двух человек
Сегодня 11:29
На очередную сессию сумские депутаты соберутся в предпоследнюю среду июня
Сегодня 11:19
В чемпионате Европы по-сумски доиграли второй тур
Сегодня 10:40
Сумчанки отличились на чемпионате Украины по бадминтону среди ветеранов
Сегодня 10:01
Поліцейські Сумщини нагадують громадянам правила поведінки на воді
Сегодня 09:32
Міська галерея у перший день літа запрошує сумчан на дві нові виставки
Сегодня 09:00
В Сумском супермаркете продали колбасу со стеклом (видео)
Сегодня 08:45
На Сумщине 35 новых случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных
Сегодня 08:26
Полиция приглашает сумчан на День защиты детей
Сегодня 08:03
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Правоохранители атакуют сумские предприятия
Вчера 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
Вчера 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
Вчера 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
Вчера 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
Вчера 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
У Сумах поставили виставу про те, що буде з нами після життя
27.05.2021 12:17
Как покупать домашний текстиль в интернете: советы по выбору
26.05.2021 20:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.