На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу 31 мая в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении авиационной бомбы ФАБ-50 в поле на расстоянии 1 км от жилья граждан в с. Кудановка на Лебединщине.

В тот же день поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в с. Червленое также на Лебединщине. Им оказалась 100-мм. артиллерийский снаряд. Опасная находка находилась в поле на расстоянии до 800 м от жилых домов.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».