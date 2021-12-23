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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33319

На Сумщине взяли под стражу мужчину, который лишил жизни родную мать

По ходатайству следователя и прокурора Шосткинской окружной прокуратуры решением суда 6 января 2022 года 39-летнему подозреваемому в нанесении смертельных повреждений матери избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без прав на залог.

Речь идет о трагедии, произошедшей 4 января 2022 года в с. Орловка в Ямпольском районе. Вечером к 61-летней женщине пришли в гости соседка и знакомый. К компании также присоединились сыновья хозяйки дома. После застолья и совместного употребления спиртных напитков между матерью и ее старшим сыном произошла ссора, в ходе которой он деревянным стулом нанес ее не менее 5 ударов по туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского райуправления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство
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