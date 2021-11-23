На Сумщине взяли под стражу мужчину, который лишил жизни собутыльника По ходатайству следователя и прокурора Тростянецкого отдела Ахтырской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому, который лишил жизни товарища, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о произошедшем в ночь с 4 на 5 декабря 2021 года в с. Боромля Ахтырского района. Во время совместного употребления спиртных напитков между двумя мужчинами произошла драка, во время которой 64-летний мужчина нанес 51-летнему хозяину тяжелые телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №1 (Тростянец) ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.