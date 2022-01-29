Взяли под стражу сумчанина, распространявшего наркотики через телеграм

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда подозреваемому в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под почти 50 тыс. грн залога.
Речь идет о 22-летнем сумчанине, который создал телеграм-канал, где он обнародовал фото «закладок». 8 февраля правоохранители прекратили незаконную деятельность телеграм-канала. У подозреваемого изъяли около 90 г психотропного вещества «амфетамин» и около 100 г вещества растительного происхождения, часть которых была расфасована для «закладок».
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта) УК Украины. За совершенное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
Противоправная деятельность юноши прекращена работниками управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления под процессуальным руководством прокуратуры.
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