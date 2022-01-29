Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50218

Взяли под стражу сумчанина, распространявшего наркотики через телеграм

Взят под стражу юноша, создавший телеграм-канал для незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решением суда подозреваемому в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под почти 50 тыс. грн залога.

Речь идет о 22-летнем сумчанине, который создал телеграм-канал, где он обнародовал фото «закладок». 8 февраля правоохранители прекратили незаконную деятельность телеграм-канала. У подозреваемого изъяли около 90 г психотропного вещества «амфетамин» и около 100 г вещества растительного происхождения, часть которых была расфасована для «закладок».

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в целях сбыта) УК Украины. За совершенное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Противоправная деятельность юноши прекращена работниками управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления под процессуальным руководством прокуратуры.

Право Наркодилер Под стражу
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в совершении разбоя на пункт приема металлолома в Сумах
Вчера 10:30

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в совершении разбоя на пункт приема металлолома в Сумах

По версии следствия, в Сумах двое мужчин под предлогом сдачи лома металла попали на территорию пункта приема металлолома....

В Конотопе задержали наркодилера
Вчера 08:53

В Конотопе задержали наркодилера

Четыре зип-пакета с веществом, внешне похожим на амфетамин, и прекурсоры обнаружили работники Конотопского районного отдела полиции в ходе обыска у...

На Сумщине задержали очередного наркоторговца
08.02.2022 10:58

На Сумщине задержали очередного наркоторговца

В четверг, 3 февраля, в г. Тростянец под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину во время...

Взят под стражу подозреваемый в нанесении смертельных повреждений и ограблении знакомого
08.02.2022 10:15

Взят под стражу подозреваемый в нанесении смертельных повреждений и ограблении знакомого

По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры 43-летнему подозреваемому в нанесении смертельных повреждений и ограблении знакомого решением суда избрана...

В Тростянце задержали наркодилера
04.02.2022 16:00

В Тростянце задержали наркодилера

В четверг, 3 февраля, в г. Тростянец под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудники отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского...

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1857 человек
Сегодня 09:12
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 14:02
Взяли под стражу сумчанина, распространявшего наркотики через телеграм
Сегодня 13:50
Чем закончилось перекрытие трассы Сумы – Киев в Ромнах?
Сегодня 13:34
Штаб оборони Сумщини проведе масштабний вишкіл для цивільних
Сегодня 13:18
Юлия Джима в ТОП-10 в спринте на Олимпиаде
Сегодня 13:02
В Ахтырке средние и старшие школьники возвращаются за парты
Сегодня 11:53
В Сумах завершился прием предложений на транспортный конкурс
Сегодня 11:29
За угрозы “тюкнуть” тещу кирпичом глуховчанину придется раскошелиться
Сегодня 11:11
На Сумщине будут судить банду вымогателей
Сегодня 10:49
Шосткинский лыжник занял 77-е место в Пекине
Сегодня 10:41
На Сумщине разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анастасию Максимчук
Сегодня 10:40
view counter
view counter

Статьи

Сумской водоканал объяснил, что такое абонплата
Сегодня 11:19
Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Вчера 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Вчера 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.