Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в совершении разбоя на пункт приема металлолома в Сумах По версии следствия, в Сумах двое мужчин под предлогом сдачи лома металла попали на территорию пункта приема металлолома.

Впоследствии подозреваемые напали на охранника и нанесли ему ряд ударов по голове и телу. После того, как последний потерял сознание, нападавшие сломали дверцу сейфа и завладели денежными средствами, а именно: 15 000 долларов США и 170 000 гривен, а также видеорегистратором и золотыми изделиями. С похищенным имуществом мужчины покинули место преступления и распорядились им по своему усмотрению. Таким образом, нанесли владельцу материальный ущерб на заявленную сумму 700 000 грн.

В ноябре прошлого года нападающим сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, совершенный организованной группой, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений), и определением суда первой инстанции взяты под стражу.

В конце января этого года Ковпаковский районный суд г. Сумы по ходатайству следователя продолжил действие ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако с таким решением не согласилась сторона защиты и подала апелляционные жалобы. В частности, отмечалось, что подозрение является необоснованным и неподтвержденным доказательствами, а сами подозреваемые инкриминируемого им преступления не совершали. К ним было применено насилие со стороны сотрудников полиции.

Сторона обвинения настаивала, что основанием для продления меры пресечения в виде содержания под стражей является то, что на данный момент есть риски, предусмотренные п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 УПК Украины, а именно – лица могут скрываться от органов досудебного расследования, суда, уничтожить, скрыть или испортить вещи или документы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения, поскольку мужчины подозреваются в совершении особо тяжкого преступления.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила в силе определение следственного судьи суда первой инстанции, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Определение вступило в законную силу с момента его объявления и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.