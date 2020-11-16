За неделю на Сумщине зарегистрировано 932 ЧП За прошедшую неделю на пожарах погибло 2 человека, случаев травмирования людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий и 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 71 оперативный выезд. Во время ликвидации пожаров спасены 15 зданий и 3 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 82 млн. 55 тыс. 200 грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем и не провоцируйте пожара в природных экосистемах.