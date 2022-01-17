За неделю на Сумщине зарегистрировано 10 276 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлен 31 оперативный выезд. В ходе ликвидации пожаров спасены 19 зданий, 5 единиц автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 3 млн. 842 тыс. грн.
Как показывает статистика, в зимний период, значительная часть пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане используют печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101».
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