За неделю на Сумщине зарегистрировано 10 276 опасных событий На пожарах 1 человек травмирован, случаев гибели людей не зарегистрирован. Огнем уничтожены и повреждены 10 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлен 31 оперативный выезд. В ходе ликвидации пожаров спасены 19 зданий, 5 единиц автотракторной техники, материальные ценности на общую сумму 3 млн. 842 тыс. грн. Как показывает статистика, в зимний период, значительная часть пожаров приходится на жилищный сектор, поскольку граждане используют печное и электроотопление. Поэтому спасатели еще раз предостерегают население: будьте ответственны в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара звоните на линию экстренного вызова «101».