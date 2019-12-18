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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопский борец с бронзой чемпионата Европы

В Македонии завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди молодежи (U-23).

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Алексей Масик стал бронзовым призером европейского первенства в весовой категории до 67 кг.

Подготовил спортсмена тренер Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба
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