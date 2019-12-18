Конотопский борец с бронзой чемпионата Европы

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Алексей Масик стал бронзовым призером европейского первенства в весовой категории до 67 кг.
Подготовил спортсмена тренер Виктор Гайдук.
11-12 мая в манеже ЦСК ВС г. Киев проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей до 13 лет....
На выходных в Ужгороде проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди молодежи до 23 лет....
17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха....
В Риме проходит чемпионат Европы по трем видам борьбы....
14-15 декабря в Харькове проходил Открытый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди юношей....