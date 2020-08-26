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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:55379

Под Сумами подросток угнал мотоцикл

Правоохранители Сумщины разоблачили подростка в незаконном завладении мотоциклом своего соседа.

В полицию поступило сообщение от жителя села Верхняя Сыворотка. что с территории его домохозяйства был похищен мотоцикл «Мустанг - МТ-110-2». Полицейские установили причастность 16-летнего соседа к похищению. Путем свободного доступа парень проник в незапертое хозяйственное помещение заявителя и похитил мотоцикл. Злоумышленник обусловливает свои действия желанием покататься на облюбованном чужом мотоцикле. Транспортное средство изъято и возвращено владельцу.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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