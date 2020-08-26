Под Сумами подросток угнал мотоцикл

В полицию поступило сообщение от жителя села Верхняя Сыворотка. что с территории его домохозяйства был похищен мотоцикл «Мустанг - МТ-110-2». Полицейские установили причастность 16-летнего соседа к похищению. Путем свободного доступа парень проник в незапертое хозяйственное помещение заявителя и похитил мотоцикл. Злоумышленник обусловливает свои действия желанием покататься на облюбованном чужом мотоцикле. Транспортное средство изъято и возвращено владельцу.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские разоблачили двух несовершеннолетних ребят в совершении очередного угона....
Лебединские правоохранители нашли и вернули владельцу угнанный мопед....
В Шостке, угрожая таксисту предметом, похожим на гранату, злоумышленник завладел автомобилем....
18-летний парень требовал «магарыч» от парня из соседнего района за то, что тот ездит к местной девушки. А когда не...
Как установили сотрудники роменской полиции, 19-летний житель райцентра, вмешавшись в ссору своей сестры с ее мужем, в пылу совершил угон...