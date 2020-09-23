На дезинфекцию пунктов ВНО потратят 428 тыс. грн Сегодня, 21 мая, прошло внеочередное заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в области началась основная сессия внешнего независимого оценивания, которая продлится до 15 июня. На закупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих материалов области было выделено 428,6 тыс. гривен государственной субвенции.

Как доложил заместитель директора областного Департамента образования и науки Юрий Харламов, по состоянию на 20 мая за счет государственной субвенции закуплено и направлено в пункты проведения ВНО 410 халатов изоляционных медицинских одноразовых, 410 защитных щитков, 3327 литров дезинфицирующих средств для обработки рук и кожи, 205 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей пунктов тестирования во время проведения основной и дополнительной сессий внешнего независимого оценивания.

Также он добавил, что на пунктах проведения тестирования обеспечено дежурство 198 медицинских работников, которые будут осуществлять оценку о наличии признаков респираторного заболевания и температурный скрининг у участников внешнего независимого оценивания.

В Сумской области будут функционировать 53 пункта проведения ВНО, расположенные на базе учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед высшими, высшего образования в городах Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны, Сумы, Шостка.

На всех пунктах тестирования осуществлены необходимые противопожарные мероприятия, обеспечено выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21 февраля 2021 № 24.

К работе на пунктах тестирования в качестве ответственных, их помощников, старших инструкторов, инструкторов, дежурных, уполномоченных Украинского центра оценивания качества образования подготовлено 2467 педагогических, научно-педагогических работников. Также организовано бесплатное подвоз к пунктам проведения ВНО и обратно участников тестирования, которые являются учениками заведений общего среднего образования.