Сумы – в ТОП-10 по среднему баллу ВНО Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.

В качестве исходных данных для заключения рейтинга были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году.

Областные центры в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных выпускниками школ каждого областного центра в 2021 году.

Среднее значение баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования рассчитано как среднее арифметическое результатов всех тестов с учетом несданніх тестов (не преодолел порог «сдал / не сдал»). Таким тестам при расчете среднего арифметического придано значение «0», поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов. Если выпускник школы не явился для сдачи теста, такой тест не учитывался при расчете.

Сумы заняли восьмое место со средним баллом 125,8. В тройке лидеров – Львов – 134,6, Киев – 134,5 и Ривне – 131,6.

Полный рейтинг здесь.