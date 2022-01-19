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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании

Во вторник, 1 февраля, Харьковский региональный центр оценки качества образования совместно с СумГУ будут консультировать родителей учащихся 11-х классов школ Сумской городской тергромады по ЗНО-2022 и поступления в заведения высшего образования Украины в текущем году.

Общение будет проходить в формате онлайн-конференции с помощью платформы Microsoft Teams.

Встреча начнется в 17.20.

Общество Анонс ВНО Поступление
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