Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании Во вторник, 1 февраля, Харьковский региональный центр оценки качества образования совместно с СумГУ будут консультировать родителей учащихся 11-х классов школ Сумской городской тергромады по ЗНО-2022 и поступления в заведения высшего образования Украины в текущем году.

Общение будет проходить в формате онлайн-конференции с помощью платформы Microsoft Teams. Встреча начнется в 17.20.