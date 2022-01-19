Родителей сумских одиннадцатиклассников ознакомят с особенностями ВНО и вступительной кампании

Общение будет проходить в формате онлайн-конференции с помощью платформы Microsoft Teams.
Встреча начнется в 17.20.
Завтра, 29 січня, о 15:00 до Дня пам’яті Героїв Крут відбудеться показ кінофільму «Крути 1918»....
В течение месяца в Сумах пройдут сразу 4 чемпионата Украины по легкой атлетике....
No Limits - трейловий забіг максимально віддаленими куточками міста Суми....
Сегодня, 22 января, в Сумах пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины по футзалу среди команд первой лиги....
21-22 января проходят игры 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....