Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа 19 мая в селе Становая Тростянецкой ОТГ начались работы по монтажу здания, где будет размещаться фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним, что ФАП планировали сделать еще в марте, но из-за проведения тендерных процедур вопрос возведения данного медицинского учреждения затянулось почти на два месяца. Однако, строители активно занялись своим делом, и до середины июня объект, по плану, сдадут в эксплуатацию.

Городской голова Тростянца Юрий Бова подчеркнул, что фактически это будет не ФАП, а полноценная сельская амбулатория, обеспечена всем необходимым, чтобы качественно обслуживать население, сообщает Тростянецкий горсовет.