Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа

Напомним, что ФАП планировали сделать еще в марте, но из-за проведения тендерных процедур вопрос возведения данного медицинского учреждения затянулось почти на два месяца. Однако, строители активно занялись своим делом, и до середины июня объект, по плану, сдадут в эксплуатацию.
Городской голова Тростянца Юрий Бова подчеркнул, что фактически это будет не ФАП, а полноценная сельская амбулатория, обеспечена всем необходимым, чтобы качественно обслуживать население, сообщает Тростянецкий горсовет.
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