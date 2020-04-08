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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Под Тростянцом началось строительство нового ФАПа

19 мая в селе Становая Тростянецкой ОТГ начались работы по монтажу здания, где будет размещаться фельдшерско-акушерский пункт.

Напомним, что ФАП планировали сделать еще в марте, но из-за проведения тендерных процедур вопрос возведения данного медицинского учреждения затянулось почти на два месяца. Однако, строители активно занялись своим делом, и до середины июня объект, по плану, сдадут в эксплуатацию.

Городской голова Тростянца Юрий Бова подчеркнул, что фактически это будет не ФАП, а полноценная сельская амбулатория, обеспечена всем необходимым, чтобы качественно обслуживать население, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество Сельская амбулатория ФАП
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