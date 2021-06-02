Розпочинається реєстрація на участь у пробному ЗНО З 5 січня до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих узяти участь у пробному ЗНО.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

- ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року;

- виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

- дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;

- отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);

- психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

- навчитися ефективно розподіляти час;

- оцінити свій рівень навчальних досягнень.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться:

- 19 березня з української мови, української мови і літератури;

- 26 березня з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.