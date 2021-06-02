Розпочинається реєстрація на участь у пробному ЗНО

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.
Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:
У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться:
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.
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