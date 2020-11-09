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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:11125

На Сумщине спасатели будут проверять гражданскую защиту в громадах

На Сумщине областная комиссия ГСЧС проведет контрольной проверки территориальных громад в сфере гражданской защиты.

Это стало известно сегодня, 21 мая, во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Все главы территориальных громад должны понимать, что они являются руководителями гражданской защиты этих громад. Они должны неукоснительно выполнять все полномочия, которые на них возложены законом и заботиться о защите жизни жителей на вверенных им территориях. Мы всегда должны работать на опережение, а не по факту возникновения чрезвычайной ситуации начинать бить тревогу», - отметил общин замглавы сумской ОГА Вячеслав Печененко.

Как доложил начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Геннадий Волик, сотрудники управления проведут контрольную проверку по выполнению требований законов и других нормативно-правовых актов по вопросам гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных служб в 51 территориальной громаде Сумщины.

«Мы должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации, но не все руководители территориальных громад осознают важность данных мероприятий. Две территориальные громады, которые мы уже проверили, не соответствуют требованиям законодательства по созданию территориальных подсистем единой государственной системы гражданской защиты», - сообщил Геннадий Волик и рекомендовал руководству органов местного самоуправления закладывать определенную сумму средств в бюджеты громад для реализации мероприятий гражданской защиты.

Он заверил членов комиссии, что Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской нацелено на сотрудничество с руководителями территориальных громад и всячески способствовать в предоставлении методологической помощи по обеспечению надлежащей деятельности в сфере гражданской защиты населения.

Вместе с тем, одной из основных задач такой проверки является установление степени освоения недостатков, выявленных в ходе проверки.

Общество Гражданская защита ГСЧС
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