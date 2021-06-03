Какая сумская школа лучше всех сдала ВНО? Информационным образовательным ресурсом «Освіта.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Сум по итогам ВНО 2021 года.

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году.

Школы ранжированы по рейтинговым баллам, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества тестов, сданных выпускниками каждой школы. Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.

В итоге лучшей школой Сум стала классическая гимназия, второе место у школы № 9, третье – у гимназии № 1.

Полный рейтинг здесь.