Какая сумская школа лучше всех сдала ВНО?

В качестве исходных данных для составления рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2021 году.
Школы ранжированы по рейтинговым баллам, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания полученных участниками тестирования по всем предметам ВНО и с учетом общего количества тестов, сданных выпускниками каждой школы. Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.
В итоге лучшей школой Сум стала классическая гимназия, второе место у школы № 9, третье – у гимназии № 1.
Полный рейтинг здесь.
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