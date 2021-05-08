Пьяный водитель предлагал взятку сумским копам (видео)

Сообщение о подозрительных маневрах водителя автомобиля ВАЗ патрульные получили от неравнодушных граждан. Указанное транспортное средство стражи порядка обнаружили и остановили на улице Прокофьева.
Во время общения с 34-летним водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. А потом установили, что мужчина управляет автомобилем в нетрезвом состоянии не впервые. В течение года он уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался на месте остановки и в учреждении здравоохранения. Вместо этого он убедительно просил патрульных не составлять на него протокол и начал предлагать им неправомерную выгоду.
Гражданин был неоднократно предупрежден об ответственности за свои действия, но он все же настаивал на своем. Поэтому на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.
Также инспекторы составили на руководителя протокол по ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения повторно в течение года) КоАП. От управления его отстранили.
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