Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:29119

Пьяный водитель предлагал взятку сумским копам (видео)

«Вы отдаете мне водительское удостоверение, а я вам деньги. И разошлись», - в Сумах пьяный водитель предлагал неправомерную выгоду, чтобы патрульные не составляли на него админматериалы.

Сообщение о подозрительных маневрах водителя автомобиля ВАЗ патрульные получили от неравнодушных граждан. Указанное транспортное средство стражи порядка обнаружили и остановили на улице Прокофьева.

Во время общения с 34-летним водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. А потом установили, что мужчина управляет автомобилем в нетрезвом состоянии не впервые. В течение года он уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался на месте остановки и в учреждении здравоохранения. Вместо этого он убедительно просил патрульных не составлять на него протокол и начал предлагать им неправомерную выгоду.

Гражданин был неоднократно предупрежден об ответственности за свои действия, но он все же настаивал на своем. Поэтому на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.

Также инспекторы составили на руководителя протокол по ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения повторно в течение года) КоАП. От управления его отстранили.

Право Взятка Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Житель Сумщины пытался подкупить военкома
17.05.2021 16:00

Житель Сумщины пытался подкупить военкома

На Сумщине будут судить мужчину, который за 200 долларов США пытался получить для сына отсрочку от призыва на срочную военную...

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)
16.05.2021 14:20

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)

Ночью, патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Автомобиль был без номерных знаков и...

14.05.2021 15:22

На Сумщине отстранили сельского голову, подозреваемого в получении взятки

По ходатайству прокуратуры отстранен от должности глава сельского совета, который подозревается в получении 20 тыс. грн взятки....

Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)
12.05.2021 14:59

Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)

Вечером, патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы получили сообщение о водителе мотоцикла, который, вероятно, сел за руль нетрезвым....

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов 100 долларами
08.05.2021 10:07

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов 100 долларами

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении гражданина, который пытался таким образом избежать административной ответственности....

Новости

На Сумщине 75 967 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:24
У Сумській ОДА запустили флешмоб до Дня вишиванки
Сегодня 08:46
Пьяный водитель предлагал взятку сумским копам (видео)
Сегодня 08:29
На Сумщине еще 129 случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных
Сегодня 08:21
Учні фортепіанного відділу Сумської музичної школи знову переможці
Сегодня 08:05
В Сумской ОГА снова ищут главного архитектора области
Вчера 20:57
В Сумах маршрутчик 3 года возил людей с поддельными правами: мэрии все равно
Вчера 20:24
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео)
Вчера 17:49
У Сумській міській галереї презентують одразу три екстраординарні виставки
Вчера 17:11
В июле украинцам повысят пенсии
Вчера 17:03
В центре Сум ночью произошла драка. Задержали трех человек
Вчера 16:49
На Сумщине депутата райсовета подозревают в растрате бюджетных средств при ремонте школьного автобуса
Вчера 16:45
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

В Кабмине передумали получать заявления и декларации от всех субсидиантов
Сегодня 08:05
Понад 30% мешканців Сумщини, віком більше 25 років, загрожує інсульт
Вчера 21:10
Робота в таксі «Болт»: можливість, якою варто скористатися
Вчера 17:38
COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
Вчера 15:50
Технологии ремонта - малярные работы и покраска стен ®
Вчера 14:23
Знайшовся ще один призер Олімпіади родом з Сум
Вчера 09:36
Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах
18.05.2021 15:37
Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
18.05.2021 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
17.05.2021 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
17.05.2021 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 20.05.2021 - 19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами); с 20.05.2021 - 10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
19.20; с 20.05.2021 - 12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.