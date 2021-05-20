На Сумщине 75 967 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 20 мая в Сумской области 75 967 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 129 человек (Белопольский район - 5, Бурынский район - 2, Великописаревский район 2, Глухов – 11, Глуховский район - 7, Конотоп - 6, Краснопольский район - 10, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 3, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 12, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 8, Ромны - 6, Роменский район - 7, Середина-Будский район - 2, Сумы - 24, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 6, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1254 летальных случая, из них за минувшие сутки - 5 (Глуховский район - 1, Сумы - 3, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 71 658 человек, из них за минувшие сутки - 367 (Белопольский район - 6, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 4, Глухов – 12, Глуховский район - 4, Конотоп – 31, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 6, Лебедин - 5, Недригайловский район - 24, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 8, Ромны – 31, Роменский район - 3, Середина-Будский район - 1, Сумы - 145, Сумской район - 39, Тростянецкий район - 10, Шостка - 14, Ямпольский район - 3).