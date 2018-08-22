Жителів Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському марафоні

За результатами Марафону, буде визначено ряд найкращих публікацій та забезпечено їх відзначення на одному із заходів, які будуть проведені в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.
Охоплення Марафоном уciєї території України дасть змогу забезпечити відродження історичних фактів окремих регіонів, поширити історичні матеріали, які відіграли знакову роль у становлення незалежності України.
Відповідна інформація буде опублікована на офіційному веб-сайті та сторінках у соціальних мережах облдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади єдиними запропонованими хештегами #Наша_незалежність #Марафон_30 відповідно до встановлених термінів (серпень 2021 року).
Матеріали можна надсилати на електронну адресу polit@sm.gov.ua або особисто передати матеріали до облдержадміністрації за адресою: м. Суми, майдан Незалежності 2, 6 поверх, каб.90.
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