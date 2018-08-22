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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителів Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському марафоні

Всеукраїнський освітньо-культурний марафон «Наша незалежність» полягає у зборі та оприлюдненні історичних матеріалів (фото, відео, документи, інформація з газет, історії очевидців тощо), що є знаковими для становлення української незалежності та визначними на Сумщині.

За результатами Марафону, буде визначено ряд найкращих публікацій та забезпечено їх відзначення на одному із заходів, які будуть проведені в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.

Охоплення Марафоном уciєї території України дасть змогу забезпечити відродження історичних фактів окремих регіонів, поширити історичні матеріали, які відіграли знакову роль у становлення незалежності України.

Відповідна інформація буде опублікована на офіційному веб-сайті та сторінках у соціальних мережах облдержадміністрації та центральних органів виконавчої влади єдиними запропонованими хештегами #Наша_незалежність #Марафон_30 відповідно до встановлених термінів (серпень 2021 року).

Матеріали можна надсилати на електронну адресу polit@sm.gov.ua або особисто передати матеріали до облдержадміністрації за адресою: м. Суми, майдан Незалежності 2, 6 поверх, каб.90.

Общество Независимость
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