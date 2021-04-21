За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека

Всего за период вакцинации – 24857, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 466, Pfizer-BioNTech – 1938, Sinovach-Biotech – 1453.
Во всей Украине было сделано за понедельник 919 прививок. Всего – 756 020. На Сумщине – 24 833.
За 2 мая в Сумской области сделано 0 прививок от COVID-19....
В субботу в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....
Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....
В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки....
В Сумской области резко выросло количество привитых за сутки....