За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека За понедельник в Сумской области сделано 24 прививки от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 24857, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 466, Pfizer-BioNTech – 1938, Sinovach-Biotech – 1453. Во всей Украине было сделано за понедельник 919 прививок. Всего – 756 020. На Сумщине – 24 833.