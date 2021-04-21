Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:39267

За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека

За понедельник в Сумской области сделано 24 прививки от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 24857, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 466, Pfizer-BioNTech – 1938, Sinovach-Biotech – 1453.

Во всей Украине было сделано за понедельник 919 прививок. Всего – 756 020. На Сумщине – 24 833.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса
Вчера 08:03

На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса

За 2 мая в Сумской области сделано 0 прививок от COVID-19....

На Сумщине за день вакцинировали 190 человек от COVID-19
02.05.2021 07:43

На Сумщине за день вакцинировали 190 человек от COVID-19

В субботу в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....

На Сумщине за день вакцинировали 1912 человек от COVID-19
01.05.2021 08:04

На Сумщине за день вакцинировали 1912 человек от COVID-19

Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....

На Сумщине за день вакцинировали 3402 человека от COVID-19
30.04.2021 08:04

На Сумщине за день вакцинировали 3402 человека от COVID-19

В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки....

На Сумщине за день вакцинировали 2435 человек от COVID-19
29.04.2021 09:11

На Сумщине за день вакцинировали 2435 человек от COVID-19

В Сумской области резко выросло количество привитых за сутки....

Новости

На Сумщине 60 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:55
В Путивле в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 11:34
В Сумах полиция задержала мужчину за убийство пенсионерки
Сегодня 11:18
В Сумах полицейские обнаружили у прохожего наркотики
Сегодня 11:09
На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед
Сегодня 10:27
Сумские спасатели предупреждают о порывах ветра
Сегодня 08:52
Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем
Сегодня 08:44
За 3 мая на Сумщине привили всего 24 человека
Сегодня 08:39
В среду сумской Центр админуслуг будет работать по скорректированному графику
Сегодня 08:13
На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С
Вчера 18:18
На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Вчера 17:54
В Сумской СИЗО передали наркотики
Вчера 14:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Кто из сумских нардепов самый богатый?
Сегодня 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Вчера 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.