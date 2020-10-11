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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:44337

Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем

Сумские патрульные остановили водителя, который второй раз за год управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Автомобіль BMW, водитель которого нарушал ПДД, стражи порядка остановили на проспекте Михаила Лушпы. За рулем находился 23-летний мужчина. Как инспекторы впоследствии выяснили, права управления он был лишен, ведь в течение года уже управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Но, вероятно, мужчину это не совсем смущало. Ведь на этот раз он снова имел признаки опьянения. Это подтвердил и освидетельствование на состояние опьянения, который он прошел на месте остановки. Результат освидетельствования зафиксировал 2,00 промилле (в 10 раз больше нормы).

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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