На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С

Ожидается преимущественно сухая, ветреная погода, температура воздуха несколько снизится. Ночью местами на поверхности почвы возможные заморозки 0-3°С.
4 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +8 .. + 13 °С.
5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +15 .. + 20 °С.
6 мая: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +17 .. + 22 °С.
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