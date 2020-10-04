Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18225

На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С

В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона.

Ожидается преимущественно сухая, ветреная погода, температура воздуха несколько снизится. Ночью местами на поверхности почвы возможные заморозки 0-3°С.

4 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +8 .. + 13 °С.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 .. + 7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0 ..- 3 °С, днем +15 .. + 20 °С.

6 мая: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +17 .. + 22 °С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Что прогнозируют синоптики сумчанам на Пасху?
30.04.2021 15:09

Что прогнозируют синоптики сумчанам на Пасху?

На Пасхальные праздники погода Сумщины будет формироваться под влиянием атмосферного фронта и теплого сектора циклона с юго-запада....

Что ждать сумчанам от погоды на выходных
22.01.2021 14:42

Что ждать сумчанам от погоды на выходных

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...

Какая погода ждет сумчан с понедельника?
01.11.2020 19:34

Какая погода ждет сумчан с понедельника?

В понедельник из-за циклона на Сумщине пройдет дождь, в последующие дни область высокого давления обусловит преимущественно сухую, умеренно теплую погоду....

Чего ждать сумчанам от погоды до конца недели?
07.10.2020 15:29

Чего ждать сумчанам от погоды до конца недели?

До конца недели на Сумщине сохранится теплая, преимущественно сухая погода....

На Сумщине продолжится бабье лето
04.10.2020 09:46

На Сумщине продолжится бабье лето

В течение следующей недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона с востока....

Новости

На Сумщине еще 231 случай заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:59
На Сумщине прогнозируют заморозки, а потом +22°С
Сегодня 18:18
На Сумщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Сегодня 17:54
В Сумской СИЗО передали наркотики
Сегодня 14:58
На Сумщине произошла тройная авария
Сегодня 14:28
В Глухове за распитие алкоголя в общественном месте школьник отделался предупреждением
Сегодня 13:54
Житель Сумщины украл у односельчанки продукты, приготовленные на Пасху
Сегодня 13:17
В Конотопе - 100-процентная загруженность ковидных коек
Сегодня 13:07
На Сумщине возле пункта пропуска через границу умер мужчина
Сегодня 12:53
Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19 за сутки
Сегодня 08:41
На Пасху на Сумщине не прививали от коронавируса
Сегодня 08:03
Сумские копы нашли водителя грузовика, который столкнулся с троллейбусом и скрылся с места ДТП (видео)
Сегодня 07:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
Сегодня 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.