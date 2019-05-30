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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04436

На Сумщине за день вакцинировали 3402 человека от COVID-19

В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки.

За четверг было привито 3402 человека, всего – 22731. При этом за предыдущий день – всего 2435.

В Украине за сутки вакцинировано 73 256 человек. Всего с начала вакцинации – 702 438.

Общество Вакцинация
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