На Сумщине за день вакцинировали 3402 человека от COVID-19 В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки.

За четверг было привито 3402 человека, всего – 22731. При этом за предыдущий день – всего 2435.

В Украине за сутки вакцинировано 73 256 человек. Всего с начала вакцинации – 702 438.