В Сумском горсовете не работает корпоративная почта

Об этой проблеме в соцсети рассказал сумчанин Владимир Ведмедев: «Господа депутаты Сумского городского совета, которые наивно завели себе почту на корпоративном домене @smr.gov.ua, если вы действительно хотите иметь связь со своими избирателями-сумчанами, то рекомендую немедленно поменять ее на почту на общедоступных почтовых серверах, например, @gmail.com или @ukr.net, или подобных. Так как любые письма извне, отправленные на этот домен, отклоняются, якобы, из-за неправильной конфигурации маршрутизации почты. Поэтому, если вас вполне устраивает, что никто не сможет с вами связаться, через электронку, то оставляйте корпоративную, если же нет, то меняйте.
О такой ситуации еще раньше сигнализировал коллегам депутат Андрей Баранов, но сейчас уже конец апреля и она так и не была решена за несколько месяцев, похоже, что это очень надолго теперь.
А еще на корпоративную почту завязаны все остальные отделы горсовета, так что сумчане теперь не могут, ни обращение направить, ни предложение, разве что бумажным письмом через "Укрпочту".
Депутат Ирина Дяденко в комментарии так объяснила сложившуюся ситуацию: «Аккаунты, открытые на домене Сумского городского совета, не работают уже три месяца. Не проплачены средства. Мне почта приходит на мой личный мейл. Я прошу Олега Резника [секретаря горсовета] обратить на это внимание и, или восстановить работу официальных аккаунтов депутатов, или сообщить избирателям частные координаты, если депутаты будут согласны».
Городская территориальная избирательная комиссия на заседании 25 ноября зарегистрировала Александра Лысенко городским головой, всех депутатов Сумского горсовета и назначила на...
14 партий будут бороться за 42 места в Сумском городском совете....
Фракция ВО «Батькивщина» пополнилась тремя депутатами из других фракций....
Сегодня, 29 июля, на сессии Сумского горсовета фракция «Европейская солидарность» заявила о вступлении в нее внефракционного депутата Валерия Заики....
По результатам рассмотрения заявления ООО «Эпицентр К» начато дело по признакам антиконкурентных действий Сумского городского совета....