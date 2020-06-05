В Сумском горсовете не работает корпоративная почта Корпоративная почта в домене @smr.gov.ua отклоняет письма.

Об этой проблеме в соцсети рассказал сумчанин Владимир Ведмедев: «Господа депутаты Сумского городского совета, которые наивно завели себе почту на корпоративном домене @smr.gov.ua, если вы действительно хотите иметь связь со своими избирателями-сумчанами, то рекомендую немедленно поменять ее на почту на общедоступных почтовых серверах, например, @gmail.com или @ukr.net, или подобных. Так как любые письма извне, отправленные на этот домен, отклоняются, якобы, из-за неправильной конфигурации маршрутизации почты. Поэтому, если вас вполне устраивает, что никто не сможет с вами связаться, через электронку, то оставляйте корпоративную, если же нет, то меняйте.

О такой ситуации еще раньше сигнализировал коллегам депутат Андрей Баранов, но сейчас уже конец апреля и она так и не была решена за несколько месяцев, похоже, что это очень надолго теперь.

А еще на корпоративную почту завязаны все остальные отделы горсовета, так что сумчане теперь не могут, ни обращение направить, ни предложение, разве что бумажным письмом через "Укрпочту".

Депутат Ирина Дяденко в комментарии так объяснила сложившуюся ситуацию: «Аккаунты, открытые на домене Сумского городского совета, не работают уже три месяца. Не проплачены средства. Мне почта приходит на мой личный мейл. Я прошу Олега Резника [секретаря горсовета] обратить на это внимание и, или восстановить работу официальных аккаунтов депутатов, или сообщить избирателям частные координаты, если депутаты будут согласны».