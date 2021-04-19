В Украине больше 10 тысяч новых случаев COVID-19 10072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 апреля 2021 года. В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализовано - 3117 человек;

летальних случаев - 307;

выздоровело - 20192 человека;

проведено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41388, методом ИФА - 14731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33982).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2069537 человек;

выздоровело - 1655525 человек;

летальних случаев - 44085;

проведено ПЦР-тестов - 9418779.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

73376 человек привито против COVID-19 за сутки 29 апреля 2021 в Украине.

702 440 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 868 случаев / 8362 прививки;

Винницкая область - 214 случаев / 3585 прививок;

Волынская область - 263 случая / 935 прививок;

Днепропетровская область - 930 случаев / 4968 прививок;

Донецкая область - 528 случаев / 3279 прививок;

Житомирская область - 299 случаев / 2461 прививки;

Закарпатская - 77 случаев / 1264 прививки;

Запорожская область - 620 случаев / 1709 прививок;

Ивано-Франковская область - 121 случай / 887 прививок;

Киевская область - 415 случаев / 5743 прививки;

Кировоградская область - 168 случаев / 2101 прививки;

Луганская область - 236 случаев / 709 прививок;

Львовская область - 568 случаев / 3041 прививки;

Николаевская область - 313 случаев / 2804 прививки;

Одесская область - 531 случай / 2677 прививок;

Полтавская область - 523 случая / 5433 прививки;

Ровенская область - 403 случая / 1495 прививок;

Сумская область - 331 случай / 3402 прививки;

Тернопольская область - 276 случаев / 1358 прививок;

Харьковская область - 1059 случаев / 6015 прививок;

Херсонская область - 237 случаев / 2564 прививки;

Хмельницкая область - 328 случаев / 1476 прививок;

Черкасская область - 366 случаев / 3872 прививки;

Черновицкая область - 124 случая / 747 прививок;

Черниговская область - 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинирование проводилось 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.

По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.