В Украине больше 10 тысяч новых случаев COVID-19

Также за прошедшие сутки:
госпитализовано - 3117 человек;
летальних случаев - 307;
выздоровело - 20192 человека;
проведено тестирований за сутки - 90 101 (в том числе методом ПЦР - 41388, методом ИФА - 14731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33982).
За все время пандемии в Украине
заболело - 2069537 человек;
выздоровело - 1655525 человек;
летальних случаев - 44085;
проведено ПЦР-тестов - 9418779.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1059), Днепропетровской (930), г. Киев (868), Запорожской (620) и Львовской (568) областях.
73376 человек привито против COVID-19 за сутки 29 апреля 2021 в Украине.
702 440 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 868 случаев / 8362 прививки;
Винницкая область - 214 случаев / 3585 прививок;
Волынская область - 263 случая / 935 прививок;
Днепропетровская область - 930 случаев / 4968 прививок;
Донецкая область - 528 случаев / 3279 прививок;
Житомирская область - 299 случаев / 2461 прививки;
Закарпатская - 77 случаев / 1264 прививки;
Запорожская область - 620 случаев / 1709 прививок;
Ивано-Франковская область - 121 случай / 887 прививок;
Киевская область - 415 случаев / 5743 прививки;
Кировоградская область - 168 случаев / 2101 прививки;
Луганская область - 236 случаев / 709 прививок;
Львовская область - 568 случаев / 3041 прививки;
Николаевская область - 313 случаев / 2804 прививки;
Одесская область - 531 случай / 2677 прививок;
Полтавская область - 523 случая / 5433 прививки;
Ровенская область - 403 случая / 1495 прививок;
Сумская область - 331 случай / 3402 прививки;
Тернопольская область - 276 случаев / 1358 прививок;
Харьковская область - 1059 случаев / 6015 прививок;
Херсонская область - 237 случаев / 2564 прививки;
Хмельницкая область - 328 случаев / 1476 прививок;
Черкасская область - 366 случаев / 3872 прививки;
Черновицкая область - 124 случая / 747 прививок;
Черниговская область - 274 случая / 2489 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинирование проводилось 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2069 пунктами прививки.
По состоянию на 29 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.
Об этом сообщила заммэра Вера Мотречко....
Медицинские работники Сумской больницы №4 в обед 29 апреля вышли на митинг у медучреждения....
По состоянию на 29 апреля в Сумской области 72 398 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Свободны 569 коек, обеспеченных кислородом....
По состоянию на 28 апреля 2021 года в Сумской области 71 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....