Що чекає на ФОПівців ? Сьогодні охочих офіційно зареєструвати власний бізнес стає все більше. Підприємці не бажають ховатися у «тіні», а навпаки, прагнуть розвивати свою справу саме законним шляхом. Заохочуючи громадян працювати відкрито та у правовій площині, Міністерство юстиції створює сучасні та комфортні сервіси, які полегшують процедуру реєстрації бізнесу. Однією із таких новацій є реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП) в режимі онлайн.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), вже рік, як послуги у сфері державної реєстрації фізичної особи-підприємця в Україні надаються онлайн за заявами, поданими в електронній формі через Єдиний вебпортал електронних послуг Дія. За цей час більше 100 тисяч користувачів скористались послугою з державної реєстрації фізичної особи підприємцем в електронному режимі. Після того, як особа авторизується у Дії та подає заяву на відкриття ФОП, окрема людина – державний реєстратор – повинна переглянути усі введені дані та прийняти подальші рішення. Водночас таке поняття як «людський фактор» все ще існує і може дати похибку при прийнятті рішення. Саме щоб уникнути цього – Мін’юстом у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та за ініціативи профільного Міністра Михайла Федорова і було розроблено проєкт постанови «Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі». Цю постанову вже погодив Кабінет Міністрів під час засідання.

Постановою Уряду визначено, що протягом двох років проводитиметься експериментальний проєкт щодо здійснення державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі держреєстратора. Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал Дія. Після цього ця заявка передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Тобто, уся перевірка даних проходитиме у реєстрах без участі людей.

Такий механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження, що, у свою чергу, надасть низку позитивних переваг. А саме:

- зменшиться час на отримання такої послуги, оскільки не буде потреби зайвий раз звертатися до державних органів;

- буде усунено суб’єктивний фактор під час державної реєстрації і, як наслідок, зменшиться кількість необґрунтованих відмов у державній реєстрації;

- скоротиться тривалість реєстраційної процедури;

- буде усунено корупційні складові, які можуть виникати при зверненні до державних органів для надання такої послуги у звичайному режимі;

- зменшаться черги та кількість осіб, які фізично відвідують суб’єктів надання адмінпослуг.

Автоматизація процедури відкриття ФОП – це ще один крок, аби Україна стала країною підприємців. Допомагаючи розвиватись бізнесу, ми розвиваємо Україну.