Третій зміні у «Світлому» бути? Третій зміні у «Світлому» бути?

Для дітлахів Шосткинської громади пролунав останній шкільний дзвоник.

Попереду у дітей – літній відпочинок.

Як планують оздоровити дітей влітку 2021 року зазначено у публікації Шостка.інфо (https://shostka.info/shostkanews/u-meriyi-rozpovily-koly-na-shostkynshhyni-zapratsyuyut-dytyachi-tabory-ta-yaka-tsina-putivok/).

Нагадаю, що у заміському дитячому оздоровчому таборі «Світлий» планується проведення тільки двох змін, кожна по 14 днів.

Дізнався з цього приводу думку мешканців нашої громади.

Є багато тих, хто бажає відправити своїх дітей до «Світлого», незважаючи на вартість путівки та короткотривалість зміни.

Проте мешканці громади у серпні місяці теж не проти б відправити своїх дітей й ще на одну зміну, тривалістю 14 днів, адже для батьків, які працюють, це єдина можливість оздоровити дітей недалеко від домівки.

Злі язики брешуть, що вартість однієї зміни обійдеться місцевому бюджету у майже 1 мільйон гривень.

Невже таких коштів міська влада «не знайде» для оздоровлення дітей влітку 2021 року? Далі буде…