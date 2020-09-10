650 мільйонів гривень аліментів – за 366 днів роботи

Несплата аліментів – один із векторів роботи державної виконавчої служби. Прострочивши термін виконання батьківського обов’язку, громадяни наближаються до межі, де загроза втратити деякі права та зайві кошти стає все більш реальною.

Зі слів очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, після розлучення батьки нерідко нехтують економічними правами дитини. Врегулювати грошове питання інколи не вдається навіть судовим рішення. Щоб остаточно переконати боржника у необхідності сплатити аліменти, державні виконавці застосовують роз’яснення боржникам, або ж правові санкції. Таким чином, протягом 2020 року 48 тисяч дітей отримали 648 мільйонів гривень заборгованих коштів. Зокрема на Полтавщині понад 21 тисяча дітлахів дочекалися майже 300 мільйонів гривень аліментів, на Сумщині більше 14 тисяч маленьких громадян отримали понад 183 мільйони гривень та більше 163 мільйонів гривень було перераховано 12 тисячам дітей Чернігівщини.

Тож, щоб не відмовляти собі в улюбленому хобі чи закордонних мандрівках, платники аліментів мають завжди сумлінно виконувати обов’язок з утримання дитини. Адже відсутність прізвища особи у єдиному реєстрі боржників дозволить не змінювати звичного ритму життя та планів.