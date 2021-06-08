Понад 100 мільйонів гривень для країни: бюджет держави поповнився повернутими боргами Бюджет держави є економічною гарантією її незалежності та запорукою стабільного розвитку.

Захист шляхів наповнення головного «гаманця» країни покладений на різні органи влади, зокрема державну виконавчу службу. Правники, завдяки арешту банківських рахунків, майна та обмеженню прав боржників, сприяють відновленню визначених законодавством грошових відрахувань.

Відтак, у першій половині 2021 року фахівці юстиції Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечили повернення у державний бюджет понад 100 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – понад 39 мільйонів гривень, на Сумщині – майже 30 мільйонів гривень та більше як 35 мільйонів гривень на Чернігівщині.