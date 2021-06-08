Блоги

Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
03.08.2021 16:221019

Понад 100 мільйонів гривень для країни: бюджет держави поповнився повернутими боргами

Бюджет держави є економічною гарантією її незалежності та запорукою стабільного розвитку.

Захист шляхів наповнення головного «гаманця» країни покладений на різні органи влади, зокрема державну виконавчу службу. Правники, завдяки арешту банківських рахунків, майна та обмеженню прав боржників, сприяють відновленню визначених законодавством грошових відрахувань.

Відтак, у першій половині 2021 року фахівці юстиції Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) забезпечили повернення у державний бюджет понад 100 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині – понад 39 мільйонів гривень, на Сумщині – майже 30 мільйонів гривень та більше як 35 мільйонів гривень на Чернігівщині.

Экономика Борг Бюджет Юстиція
view counter

По тематике

Новини Сумщини очима містян
У сейфі та розряджена: скільки мисливців цими вихідними не візьмуть до рук рушницю?

Найближчі вихідні для поціновувачів мисливства є особливо бажаними та очікуваними, оскільки вже в суботу розпочинається сезон полювання....

Новини Сумщини очима містян Вчера 11:50
Новини Сумщини очима містян
Що чекає на ФОПівців ?

Сьогодні охочих офіційно зареєструвати власний бізнес стає все більше. Підприємці не бажають ховатися у «тіні», а навпаки, прагнуть розвивати свою...

Новини Сумщини очима містян 08.06.2021 10:14
Новини Сумщини очима містян
650 мільйонів гривень аліментів – за 366 днів роботи

Несплата аліментів – один із векторів роботи державної виконавчої служби. Прострочивши термін виконання батьківського обов’язку, громадяни наближаються до межі, де...

Новини Сумщини очима містян 15.01.2021 13:09
Новини Сумщини очима містян
Рейтинг боргів: де та який найбільший було стягнуто з початку року

Членство у Єдиному реєстрі боржників;
Арешт майна та банківських рахунків;
Заборона на полювання;
Закриті кордони;
Заборона на використання зброї;
Позбавлення...

Новини Сумщини очима містян 10.09.2020 08:47
Свирид Голохвастов
Цікава дезинфекція!

За Україну ! За воскресіння! За дезинфекцію !... 6

Свирид Голохвастов 14.05.2020 14:29
view counter
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30
Викрадач жінок (Антон Сігурдссон, 2020)
Викрадач жінок (Антон Сігурдссон, 2020)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.45

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.