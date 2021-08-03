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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 11:50395

У сейфі та розряджена: скільки мисливців цими вихідними не візьмуть до рук рушницю?

Найближчі вихідні для поціновувачів мисливства є особливо бажаними та очікуваними, оскільки вже в суботу розпочинається сезон полювання.

Більшість прихильників цього багатовікового хобі заздалегідь починають перевірку спорядження та чинності дозвільних документів. Особливо уважними в підготовці мають бути платники аліментів, оскільки у разі наявності у них боргу, довгоочікуваний відпочинок на природі може й не відбутися.

Річ у тім, що при заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) виносять вмотивовані постанови про встановлення тимчасових обмежень для боржника:

  • у праві виїзду за межі України;
  • у праві керування транспортними засобами;
  • у праві користування зброєю;
  • у праві полювання.

Таким чином, через вчасно невиконаний батьківський обов’язок сезон полювання не розпочнуть понад 13 тисяч громадян, зокрема на Полтавщині – майже 6 тисяч, на Сумщині – понад 3 тисяч та більше як 4 тисячі мисливців на Чернігівщині.

Досуг Аліменти Борг Сезон полювання Юстиція
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