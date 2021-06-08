У Сумах «Шлюб за добу» поєднав інтернаціональну пару Різна мова спілкування, різні традиції та звичаї – все це у жодному разі не може бути перепоною для справжнього кохання. Власним прикладом переконатися у цьому вирішили сумчанка Ольга та Олександр, громадянин Польщі.

У затишній атмосфері, сповненій найсвітлішими емоціями, молодята обмінялися каблучками та обітницями, назавжди поєднавши свої долі. Зареєструвати шлюб без зайвих очікувань та у комфортний час, нареченим допоміг сучасний сервіс Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Зручна послуга дозволяє громадянам офіційно засвідчити стосунки в день подачі заяви на державну реєстрацію шлюбу.

Варто зазначити, що для проведення весілля в рамках сервісу «Шлюб за добу» молодятам необхідно надати наступні документи:

заява про державну реєстрацію шлюбу;

паспорт або паспортний документ наречених;

у разі наявності попереднього шлюбу, документ, що підтверджує його розірвання;

sноземці та особи без громадянства повинні пред'явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України;

якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов'язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Детально ознайомитися з інформацією про проєкт, можна за посиланням - https://www.sumyjust.gov.ua/shlyub-za-dobu/