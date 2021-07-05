Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации Вакцинация от COVID-19 набирает обороты во всем мире. Но украинское общество по отношению к этой теме все еще остается поляризованным. Противники вакцинации в качестве аргумента приводят сообщения о случаях заболевания COVID-19 среди тех, кто уже вакцинировался.

Как формируется иммунитет, что может повлиять на эффективность вакцины и почему происходит повторное инфицирование, поясняет Ирина Липчак, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро».

— Уже есть зафиксированные случаи заболевания коронавирусной инфекцией после вакцинации. Означает ли это, что вакцины недостаточно эффективны?

— Во-первых, для полноценного иммунного ответа требуется время. Если человек столкнулся с вирусом сразу же после введения вакцины, его иммунитет мог просто не успеть сформироваться.

Кроме того, вакцина — сложный иммуномодулирующий препарат. Ее эффективность во многом зависит от иммунной системы человека. Часть людей, в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину так, как ожидается. Поэтому и ученые, и фармпроизводители всегда открыто говорят о том, что ни одна вакцина не обеспечивает стопроцентную защиту. Ее основная задача — сократить количество летальных случаев и тяжелых последствий болезни. Это можно сказать о любой вакцине – от коронавируса, гриппа, клещевого энцефалита и т. д.

Что касается новой коронавирусной инфекции, уже есть данные, что после вакцинации люди, если даже инфицируются, болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых штормов (потенциально летальных реакций иммунной системы), тромбозов крупных сосудов. У них COVID-19 проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Конечно, даже такая форма заболевания неприятна, но она, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс.

— Как формируется иммунитет к COVID-19 после вакцинации?

— Вначале образуются иммуноглобулины (антитела) М, которые потом заменяются на антитела G. Но когда иммунный ответ уже сформирован, несколько звеньев из цепочки первичного иммунного ответа исключаются. Нашему организму уже не требуется «презентация» клеток с антигеном, при повторном попадании вируса через слизистые оболочки организм быстро активирует первичное звено клеток. Это первичное звено видит знакомый вирус и сигнализирует В-лимфоцитам, которые сразу же вырабатывают высокоспецифичные глобулины G, способные эффективно бороться с вирусом. Таким образом, даже при большой вирусной нагрузке иммунный процесс запустится быстро, и организм сможет эффективно противостоять вирусу. А если заболевание все-таки разовьется, оно будет протекать легко, без серьезных последствий для здоровья.

— Почему все же происходит заражение?

— Процесс формирования иммунитета сложен сам по себе и протекает у людей по-разному. Для конкретного человека антиген, который вводится в вакцинах, может не быть настолько иммуногенным, чтобы выработать на него полноценный иммунный ответ. У человека может быть слабая (или резистентная) иммунная система, и чтобы дать полноценный иммунный ответ, ей нужна будет повышенная антигенная нагрузка. Иммунологическая защита в немалой степени зависит и от инфицирующей дозы. Именно поэтому медики наиболее уязвимы: они работают в очагах заболевания, где вирусная нагрузка превышает среднестатистическую, которую мы получаем в быту. Коронавирус SARS-CoV-2 в огромных количествах выделяется во внешнюю среду, а большая инфицирующая доза способна пробить даже очень хорошую иммунную защиту. Поэтому и тем, кто вакцинировался, желательно не пренебрегать мерами профилактики, как минимум, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

— Как можно выяснить, есть ли иммунитет после вакцинации?

— Сегодня украинцам доступен тест мирового лидера в диагностике инфекционных заболеваний компании Abbott Diagnostics (США) для количественного определения уровня нейтрализующих (защитных) антител класса G (IgG) к спайковому S-белку вируса SARS-CoV-2. Этот тест позволяет определить уровень антительного, или гуморального, иммунитета к COVID-19 (а несмотря на определенную информационную кампанию относительно нецелесообразности исследования гуморального иммунитета, на сегодняшний день это единственный доступный для широких масс механизм объективной оценки реакции организма на контакт с вирусом). В том числе уровень иммунного ответа на вакцину, в производстве которой используется стратегия возникновения специфического иммунитета к S-белку (а именно с ним связывают основные патогенные свойства вируса SARS-CoV-2). Кстати, наша лаборатория с помощью количественного теста Abbott проводит собственное исследование эффективности одной из таких вакцин — CoviShield/AstraZeneca, и данные, которые сегодня получила «Инвитро», полностью совпадают с результатами масштабного исследования компании Abbott. Это исследование в том числе показало, что после перенесенной болезни уровень иммунной защиты у большинства пациентов недостаточный. Так что вакцинация на сегодняшний день остается наиболее эффективной защитой от COVID-19.