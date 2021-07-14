Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:58356

С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег

В 2021 году всего 15 млн грн, хотя еще три года назад сумма была от 20 млн грн.

Забота мэра о пешеходах: дорогу на Даргомыжского сделали, раздолбав тротуар еще в прошлом году

Как сообщил сегодня, 20 июля, во время выездного брифинга мэр Сум Александр Лысенко, одним из приоритетных направлений работы городской власти является создание комфортных условий не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Поэтому работы по благоустройству тротуаров сейчас ведутся в разных микрорайонах города. Довольно часто работы не доводят до конца из-за дефицита средств, бросая на полдороги (Ред.).

«Тротуар по ул. Троицкая был в таком состоянии, что уже не выдерживал никакой критики. Мы приняли решение сначала сделать более проблемный сторону. У нас теперь такая стратегия действий - ремонт тротуаров вместе с дорогами (спустя 7 лет после прихода к власти одумались(Ред). Многие говорят, что сначала нужно делать дороги. И я с этим согласен, но без замены тротуарного покрытия невозможно это делать, потому что у нас больше пешеходов, чем тех, кто автомобиле. И мы хотим, чтобы люди имели возможность двигаться нормальными равными тротуарами нашего города», - сказал Александр Лысенко.

Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба отметил, что проектно-сметная документация по тротуарному объекту по ул. Троицкая изготавливалась частями - от ул. Леваневского в сторону до площади Независимости. Был проведен тендер, работы проводят КП «Дорремстрой» и ФЛП Щербаков. Общая протяженность тротуаров по ул. Троицкая примерно 1,7 км. В этом году ремонтными работами будет охвачено 40-50% от общего объема работ по этой улице, общая сумма запланированных средств в текущем году на этот объект - около 3,5 млн грн.

По ул. Романа Атаманюка ведутся работы по обустройству тротуара от пр-та Курский через рынок. Объем работ на данном объекте - 1300 м2, а общая сумма выделенных средств - около 1,5 млн грн. Здесь выполнялся перенос коммуникаций, удаление старых деревьев, предыдущего тротуарного покрытия.

По словам мэра Сум, уже завершен ремонт по ул. Металлургов, Разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту тротуарных объектов по ул. Леваневского, ул. Привокзальная и ул. Ильинская. По пр-ту М. Лушпы планируется в комплексе ремонт дорожного покрытия и тротуара (правда денег нет – Ред.).

Александр Лысенко сказал, что в планах также ремонт тротуарных объектов в центральной части города. Сейчас ремонтируется остановочный комплекс возле ул. Соборная (ставится малопригодная для любой погоды стеклянная остановка – Ред.).

Всего для выполнения работ по ремонту тротуаров в 2021 году в Сумах запланировано более 15 млн грн. Несколько лет сумма, выделяемая на тротуары, превышала 20 млн грн. В следующем году планируется эту сумму увеличить за счет того, что некоторые объекты являются переходными.

Мэр заверил, что городская власть будет и впредь проводить работы по ремонту тротуаров, чтобы жители во всех микрорайонах города чувствовали, что они живут там, где о них заботятся и заботятся об их комфорте и безопасности. А тем временем сам забыл о своем поручении сделать тротуары ко всем школам, детсадам и больницам…

Общество Ремонт тротуаров
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С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
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