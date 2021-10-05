Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне Главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая рассказала об особенностях нового штамма коронавируса «Омикрон».

"Февраль. Считать больных и плакать, —

Планета третий год горит.

Надежда есть, друзья, однако,

Что Омикрон всё разрулит!

В Украине продолжается резкий подъём заболеваемости коронавирусом, обязанный чрезвычайно заразному штамму «Омикрон». С начала третьей декады января суточный прирост заболевших ставит рекорд за рекордом.

Волны заболеваемости были, есть и будут – никуда уже SARS-CoV-2 из человеческой популяции не денется. Ведь это не микроорганизмы существуют в нашем мире, а мы живём в их. Вирус приспособился, не уходит, да и мутации никто не отменял.

Кстати, насчёт последних. У «Омикрона» 37 базовых мутаций, 15 из которых в месте формирования вируснейтрализующих антител! Масштаб беспрецедентный – бедная «Дельта» нервно курит в сторонке, так как имела всего две таких мутации. И вы после этого будете утверждать о более выраженной ветрености и изменчивости дам?)

Но кое в чём «Омикрон» таки уступает «Дельте» — агрессивность его значительно меньше. В подавляющем большинстве он вызывает лёгкие, нетяжёлые формы заболевания, с гораздо более низкой летальностью. Так, за прошедшие сутки в Украине выявлено больше 42,5 тысяч новых случаев, а число жертв коварного КОВИДа — 185, то есть, летальность 0,4 %, в то время как с начала пандемии она составляла около 2,5% (Конечно, такой подсчёт не совсем правильный, поскольку сравниваются разные периоды времени, ведь умершие заболели значительно раньше, но в целом динамика действительно обнадёживающая). Кстати, сегодняшняя смертность связана в основном с «Дельтой».

Говорят, что если среди ваших друзей нет больных Омикроном, значит, у вас нет друзей.) Половина моих друзей действительно переболели. В лёгкой, можно даже сказать — легчайшей, форме. (Кстати, они уже встречались с КОВИДом осенью 20-го и были вакцинированы летом 21-го.)

Несколько слов о клинической картине «Омикрона». Инкубационный период заболевания чаще составляет 2–3 дня. Оно проявляет себя симптомами обычного ОРВИ: повышение температуры, насморк, боли в горле. Больные жалуются на утомляемость, учащённый пульс, першение и боль в горле, боль в мышцах, сухой, но чаще несильный кашель, ночную потливость, тошноту, боль по всему телу, которая иногда сохраняется вплоть до полного выздоровления. Потеря вкуса и обоняния тоже может иметь место. И голос... Когда мне звонит пациент с охришим или осипшим голосом, я с большой долей вероятности могу сказать, что у него КОВИД.

И ещё одно важное отличие. «Омикрон» чаще поражает молодых людей и детей. Кстати, дети могут болеть «Омикроном» тяжелее, чем взрослые. Дело в том, что этот штамм свободно размножается в бронхах и намного хуже, по сравнению с «Дельтой», — в лёгких. То есть чаще он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — неприятно, да, но не фатально, в отличие от пневмонии.

С детьми же, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям. Чем меньше ребёнок, тем Уже просвет бронхов, богаче их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая.

Соответственно, если у ребёнка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатого кровоснабжения, бронхит быстрее распространяется. Кроме бронхитов у малышей мы наблюдаем высыпания на коже и проблемы с желудочно-кишечным терактом.

А есть ли какие новшества по поводу лечения пациентов с «Омикроном»? В принципе, существующие схемы терапии, включающие в себя противовирусные препараты с доказательной базой, глюкокортикостероиды, антикоагулянты и блокаторы рецепторов к интерлейкину-6, остаются эффективными. Как и кислородная поддержка. Хотя, повторюсь, во всём этом больные нуждаются меньше, так как большинство болеет легко. В отношении антибиотиков, замечу, что они по-прежнему не показаны в подавляющем большинстве случаев.

И ещё. «Болеют легче» — не значит, что совсем нет тяжёлых форм и летальных исходов. Все варианты КОВИДа, увы, могут привести к серьёзным осложнениям и трагическим последствиям. Поэтому в случае болезни не стОит заниматься самолечением, — своевременное обращение к врачу и превентивная терапия в случае показаний по-прежнему в тренде. Как и предыдущие штаммы, «Омикрон» несёт невакцинированным пациентам из групп риска в лучшем случае тяжелейшие пневмонии и тромбозы, в худшем – смерть. Предотвратить это по-прежнему можно вакцинацией и ревакцинацией.

Конечно, привитые тоже болеют, так как есть иммунодефициты, онкология, метаболический синдром, другая серьёзная патология. Вакцинация двумя или более дозами не снижает риск заболеть «Омикроном», но существенно помогает перенести болезнь легко, избежать госпитализации или летальных исходов. В связи с чем именно уязвимые группы должны быть в первую очередь вакцинироваными!

Иммунитет защищает от тяжёлого течения болезни. А от проникновения вируса защищает наше поведение – нужно меньше посещать общественные места и меньше пользоваться общественным транспортом, не забывать о защитных масках. Особенно после прививки, даже бустерной дозой, так как в это время наш иммунитет занят важным делом — выработкой антител. И мешать ему явно не стОит.

Многие специалисты сегодня считают, что за счёт совпадения благоприятной сезонной паузы по мере выхода из зимы и менее опасного характера «Омикрона» в Европе скоро наступит конец «вирусного беспредела», а жители будут лучше защищены от новых вспышек COVID-19 даже при появлении более опасного штамма. «Этот период повышенной защиты следует рассматривать как прекращение огня, которое может принести нам прочный мир», — считает глава европейского бюро ВОЗ. Человечество неоднократно переживало пандемии и опыт показал, что обычно за два-три года все вызывавшие их болезни превращались в сезонные. «Омикрон» даёт надежду, что то же самое произойдет и с коронавирусом.

И ещё. Давайте не забывать, друзья, что наша иммунная и нервная системы тесно связаны и дружат между собой. Иногда, к сожалению, против нас. Стоит только вспомнить какую-нибудь обиду, испытать гнев, другие отрицательные эмоции, устойчивость и сопротивляемость организма сразу резко снижаются. Поэтому улыбайтесь, господа, душите своей улыбкой вирусы, расстреливайте смехом бактерии, топите этих беспредельщиков в хохоте!" - написала она в Фейсбуке.