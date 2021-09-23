Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:42374

Главный инфекционист Сумщины рассказала, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса

Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая дала полезные рекомендации сумчанам, как возвращаться к физической активности и спорту после коронавируса.

“Мне часто звонят пациенты, перенесшие COVID, и спрашивают, когда можно возобновить занятия в фитнес-клубе, стать на лыжи, на коньки и т. д.
Вот об этом мы и поговорим. Итак, как вернуться к физической активности после перенесенной коронавирусной инфекции? Совершенно очевидно, что сразу возвращаться к прежним нагрузкам нельзя: это приведёт к проблемам со здоровьем. Ведь после болезни организм становится очень слабым: у многих снижается мышечная масса, ухудшается общая выносливость, нередко появляется одышка. Хорошее настроение, полноценный сон и сбалансированное питание в это время становятся важнее спорта.

Конечно, сама по себе физическая активность улучшает иммунитет, стабилизирует гормональный фон, нормализует кровообращение, что позволяет легче справиться с коронавирусной инфекцией. И хотя сам по себе спорт не создаёт специфического иммунитета к коронавирусу, однако он косвенно влияет на сопротивляемость инфекции. Регулярные занятия физической культурой помогают легче перенести COVID.

А как же вернуться к первоначальный нагрузкам после уже перенесенного заболевания? Начинать надо с минимальных упражнений, постепенно наращивая темп. Рекомендуется зарядка по утрам (конкретно ваша, а не вашего мобильника)), спуск и подъём по лестнице, пешие прогулки, с постепенным увеличением расстояния. Если вы хотите вернуться в зал, то тренироваться следует до первой усталости, а лучше остановиться чуть раньше. Сделать перерыв, выпить воды, посидеть и только затем продолжить тренировку, если вы хорошо себя чувствуете. После болезни вначале лучше адаптировать занятия и тренироваться сидя. И безусловно нужно следить за частотой сердцебиения и дыхания.

Когда же можно увеличить нагрузку? Только тогда, когда появится улучшение, и вы почувствуете себя сильнее, можно переходить к упражнениям в обычном режиме, как тренировались до болезни. Если говорить честно — вернуться в форму сразу не получится. Но не расстраивайтесь, а берегите организм: сейчас это важнее кубиков на прессе и прорисованных дельт. (Не к вечеру будь помянута))

Обязательно сфокусируйтесь на питании: оно должно быть сбалансированным с повышенным количеством белка. (https://facebook.com/story.php?story_fbid=980714762876852&id=100028150115629)

Это вернёт мышцы в тонус, а вам поможет скорее увеличить физические нагрузки до привычных объёмов. Не менее важен и питьевой режим. (https://facebook.com/story.php?story_fbid=979446169670378&id=100028150115629) У кого-то период восстановления занимает до нескольких недель, кому-то требуются месяцы. Организм сам подскажет, когда будет готов вернуться к полной физической активности.

И ещё важный момент. После коронавирусной инфекции COVID-19 нельзя заниматься серьёзно спортом без предварительного обследования сердца. У людей, переболевших даже лёгкой формой, могут наблюдаться повреждения артерий и сердечной мышцы. При таких нарушениях физические нагрузки могут вызвать серьёзные осложнения.

Рекомендациями Американской педиатрической ассоциации регламентировано обязательное обследование детей перед возвращением к спортивным тренировкам после перенесенного COVID-19. В перечень диагностических процедур входят ЭКГ, эхокардиография и консультация врача-кардиолога. Таким образом, данная проблема актуальна не только для взрослых, но и для юных спортсменов. Диагностику по той же схеме следует проходить переболевшим спортсменам всех возрастов”, – написала Ирина Троцкая на своей странице в Фейсбуке.

 
Спорт Коронавирус
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