Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard Впродовж місяця учасники економічного турніру виборювали звання фінансового генія - проходили тести та завдання на різноманітні теми з фінансів та економіки, за які отримували конкурсні бали.

Протягом 4-х етапів інтелектуальних змагань українські школярі вражали журі своєю фінансовою обізнаністю, цікавими та оригінальними ідеями. Серед учасників трьох вікових категорій було визнано фіналістів, які на останньому етапі продемонстрували та захистили свої бізнес-ідеї.

Цього року темою фіналу було питання фінансової грамотності: яким чином можна підвищити рівень фінансової обізнаності дітей та молоді України, а також дорослого населення.

Серед фіналістів і представник Сумщини – чотирнадцятирічний Владислав Логвиненко з міста Лебедин. Для нього це вже не перша участь у олімпіаді - у минулому році він зайняв 2 місце у своїй віковій групі. Цього року на фінальному випробуванні турніру Владислав запропонував створити для навчання дітей комп'ютерну гру, а для дорослих - зняти документально-художній серіал "Фінансові пастки", в якому б герой стрічки робив фінансові помилки, а експерт роз’яснював, як потрібно було діяти, щоб їх уникнути. За сукупнністю балів у фіналі, розумник з Сумщини отримав перше місце в категорії START.

«Олімпіада підвищила рівень моїх знань та подарувала море позитивних емоцій. Наступного року планую спробувати свої сили вже в старшій віковій групі та позмагатися за призи», - розповів Владислав. І хоча він ще не має остаточного рішення, як витратити виграні кошти, але на даний момент розглядає два варіанти: курси програмування або підготовчі курси для вступу в університет.

«Були вражені кількістю ідей, які були дуже гарно підготовлені практично та теоретично, мали дуже сильний науковий підхід в цих ідеях, - розповідає керівниця соціальних програм ПриватБанку Анна Павлова. - Ми вважаємо, що з таким майбутнім, з таким бажанням молоді та дітей України змінювати себе, змінювати оточення, змінювати нашу країну на краще, ми дійсно здобудемо успіху».

Організатори Всеукраїнської олімпіади “Фінансовий геній” визначилися з найкращими учасниками цього року. Mastercard та ПриватБанк оголосили переможців, серед яких було розділено 123 тысячи призового фонду, призначених на розвиток та навчання.

Фінансовими геніями - 2021 у своїх категоріях визнано:

Група KIDS:

1. Алісія Ісупова (10 000 грн);

2. Вероніка Мартиненко (5 000 грн);

3. Дмитро Клочок (3 000 грн).

Група START:

Владислав Логвиненко (15 000 грн);

Анастасія Гінайло (10 000 грн);

Дмитро Грищук (5 000 грн).

Група TEEN:

Владислав Максимюк (50 000 грн);

Вікторія Старинчук (15 000 грн);

Арсеній Коцеруба (10 000 грн).

Додатковими призами було нагороджено авторів ідей, які на думку організаторів фінансових змагань, відзначились своєю креативністю та сміливістю, але не стали переможцями. Для них підготували 2 сертифікати на 6 000 грн для втілення ідей, та 1 екскурсію в Київ із відвідуванням офісу Mastercard та відділення ПриватБанку.

Для фіналістів олімпіади яскравим та цікавим стало спілкування з іншими учасниками турніру під час останнього випробування. Адже всі були учасниками освітньої програми ПриватБанку та розумілися у спільних темах. Під час таких розмов з’ясувалося, що майже всі розумники та розумниці користувалися однаковими книжками про фінанси для дітей, але такої літератури в Україні вкрай мало. Тому цілком зрозуміло, що освітня програма від ПриватБанку є необхідною для розвитку сучасного суспільства.

У цьому році в олімпіаді “Фінансовий геній” було зареєстровано безпрецедентну кількість учасників – 66285. І цей показник є наймасовішим серед шкільних національних олімпіад.

Вже близько 10 років ПриватБанк втілює освітницьку програму «ЮніорБанк». Це безкоштовні курси фінансової грамотності для дітей та підлітків, що складаються з циклу відеолекцій, інтерактивних тестів та практичних кейсів, які покликані навчити створювати бізнес-ідеї, раціонально поводитися з коштами, прищеплюють лідерські якості. Програма доступна для дітей з будь-якого куточка України. Школярі можуть підвищити свій рівень фінансової грамотності та підготуватися до тематичних конкурсів і олімпіад на сайті bs.pb.ua.

Олімпіада “Фінансовий геній” є частиною освітницької програми ПриватБанку та за багато років проведення стала популярною серед українських дітей. Єдина умова участі у ній – бути власником Карти Юніора Mastercard від ПриватБанку.