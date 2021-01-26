Ознаки ринку праці Сумщини у першому півріччі поточного року

Допомогу по безробіттю протягом січня-червня отримували 26,3 тис. осіб (зменшення на 8% або на 2,3 тис. осіб порівняно з минулим роком).
За сприяння служби зайнятості у січні-червні 2022 року працевлаштовано 5,1 тис. осіб, у тому числі 4,6 тис. осіб зареєстрованих безробітних, з них 34 особи на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного внеску.
Середня тривалість пошуку роботи скоротилася майже в усіх центрах зайнятості та філіях з 121 дня до 99 днів. Цей показник найбільш суттєвий в Шосткинській філії (з 126 до 68 днів), Сумському МЦЗ (з 133 до 90 днів), Глухівській філії (з 129 до 96 днів).
У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості
093 276 39 66; 096 109 08 37;
067 698 29 58; 095 337 41 10,
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Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdczу.
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