Ознаки ринку праці Сумщини у першому півріччі поточного року Послугами Сумської обласної служби зайнятості у першому півріччі 2022 року скористалися 31 тис. осіб, з них 28,5 тис. зареєстрованих безробітних, що на 11% або на 3,6 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Допомогу по безробіттю протягом січня-червня отримували 26,3 тис. осіб (зменшення на 8% або на 2,3 тис. осіб порівняно з минулим роком).

За сприяння служби зайнятості у січні-червні 2022 року працевлаштовано 5,1 тис. осіб, у тому числі 4,6 тис. осіб зареєстрованих безробітних, з них 34 особи на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного внеску.

Середня тривалість пошуку роботи скоротилася майже в усіх центрах зайнятості та філіях з 121 дня до 99 днів. Цей показник найбільш суттєвий в Шосткинській філії (з 126 до 68 днів), Сумському МЦЗ (з 133 до 90 днів), Глухівській філії (з 129 до 96 днів).

У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості

093 276 39 66; 096 109 08 37;

067 698 29 58; 095 337 41 10,

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