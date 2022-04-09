Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом

- Забезпечити роботою українців в умовах війни важливо і можливо лише, працюючи злагоджено, об’єднавши зусилля всіх зацікавлених сторін - бізнесу, держави та шукачів роботи, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Нещодавно, підприємства - власники сайтів work.ua, robota ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com та Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України як організатора підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію.
Мета - створення на ресурсах Державної служби зайнятості національного інформаційного порталу з єдиною базою вакансій, що будуть оновлюватися в режимі реального часу.
Служба зайнятості Сумщини пропонує широкий спектр послуг роботодавцям. Серед них – дієвий спосіб підбору персоналу....
За даними Сумського обласного центру зайнятості, з пропозиціями роботи дуже складно. І це зрозуміло, бо країна у стані війни й...
Станом на 27 квітня поточного року, в базі даних області налічується 314 вільних робочих місць і вакантних посад з середньою...
З початку нинішнього року роботодавці заявили до Сумської обласної служби зайнятості 5,2 тисячі вакансій, що на 4204 менше, ніж на...
Цьогорічна весна зазвучала не пташинним співом, а сигналами тривоги, зловіщими вибухами, гуркотінням та стріляниною ворожої техніки, що поставило під загрозу...