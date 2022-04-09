Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом Провідні сайти з пошуку роботи України відтепер працюють разом із Міністерством економіки України та Державною службою зайнятості.

- Забезпечити роботою українців в умовах війни важливо і можливо лише, працюючи злагоджено, об’єднавши зусилля всіх зацікавлених сторін - бізнесу, держави та шукачів роботи, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Нещодавно, підприємства - власники сайтів work.ua, robota ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com та Державна служба зайнятості за участі Міністерства економіки України як організатора підписали договір про співпрацю та інформаційну взаємодію.

Мета - створення на ресурсах Державної служби зайнятості національного інформаційного порталу з єдиною базою вакансій, що будуть оновлюватися в режимі реального часу.