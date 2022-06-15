На Сумщині 15 безробітних претендують на одне вільне робоче місце

Станом на 1 червня 2022 року, в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних проти 8 осіб на відповідну дату минулого року.
Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед працівників сфери торгівлі та послуг (на 1 вакансію претендували 42 особи); технічних службовців (39 осіб), службовців та керівників (20 осіб).
У розрізі центрів зайнятості та філій, найскладніше знайти роботу безробітним у Великописарівській районній філії, де на 1 вільне робоче місце претендують 429 безробітних, в Недригайлівській (111 осіб), у Липоводолинській (70 осіб) районних філіях.
У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10, а також приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy
Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdczу.
В умовах воєнного стану служба зайнятості Сумщини активно співпрацює з роботодавцями, що надає можливість утримувати ситуацію на ринку праці й...
На сьогодні у центрах зайнятості нашої області нараховується 17 200 офіційно зареєстрованих безробітних....
Затверджено Постанову Кабміну №716, яка регулюватиме організацію суспільно корисних робіт в Україні під час війни....
На Сумщині спостерігається зростання чисельності внутрішньо переміщених осіб. З початку нинішнього року, станом на 23 червня, до служби зайнятості звернулося...
Ситуація, яка склалася на Сумщині через війну з росією, негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності області, яка є прикордонною з...