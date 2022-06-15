На Сумщині 15 безробітних претендують на одне вільне робоче місце За даними Сумського обласного центру зайнятості, в області суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

Станом на 1 червня 2022 року, в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних проти 8 осіб на відповідну дату минулого року.

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед працівників сфери торгівлі та послуг (на 1 вакансію претендували 42 особи); технічних службовців (39 осіб), службовців та керівників (20 осіб).

У розрізі центрів зайнятості та філій, найскладніше знайти роботу безробітним у Великописарівській районній філії, де на 1 вільне робоче місце претендують 429 безробітних, в Недригайлівській (111 осіб), у Липоводолинській (70 осіб) районних філіях.

У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10, а також приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

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