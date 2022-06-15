Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:04238

На Сумщині 15 безробітних претендують на одне вільне робоче місце

За даними Сумського обласного центру зайнятості, в області суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

Станом на 1 червня 2022 року, в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних проти 8 осіб на відповідну дату минулого року.

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед працівників сфери торгівлі та послуг (на 1 вакансію претендували 42 особи); технічних службовців (39 осіб), службовців та керівників (20 осіб).

У розрізі центрів зайнятості та філій, найскладніше знайти роботу безробітним у Великописарівській районній філії, де на 1 вільне робоче місце претендують 429 безробітних, в Недригайлівській (111 осіб), у Липоводолинській (70 осіб) районних філіях.

У разі виникнення питань звертайтесь на гарячу лінію Сумського обласного центру зайнятості 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10, а також приєднуйтесь до нашого Telegram-каналу https://t.me/+Jis40eOnV-JjNjUy

Усі актуальні пропозиції роботи в телеграм-каналі Робота зараз: Державна служба зайнятості: https://t.me/worknowdczу.

Экономика Вакансії Пошук роботи
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Кого потребують і скільки платять роботодавці Сумщини
08.07.2022 18:20

Кого потребують і скільки платять роботодавці Сумщини

В умовах воєнного стану служба зайнятості Сумщини активно співпрацює з роботодавцями, що надає можливість утримувати ситуацію на ринку праці й...

На Сумщині пропонують роботу із зарплатою понад 20 тис. гривень
29.06.2022 18:33

На Сумщині пропонують роботу із зарплатою понад 20 тис. гривень

На сьогодні у центрах зайнятості нашої області нараховується 17 200 офіційно зареєстрованих безробітних....

Українці будуть задіяні у відбудові України та отримувати за це заробіток
28.06.2022 18:35

Українці будуть задіяні у відбудові України та отримувати за це заробіток

Затверджено Постанову Кабміну №716, яка регулюватиме організацію суспільно корисних робіт в Україні під час війни....

Служба зайнятості працевлаштовує внутрішніх переселенців на Сумщині
24.06.2022 17:19

Служба зайнятості працевлаштовує внутрішніх переселенців на Сумщині

На Сумщині спостерігається зростання чисельності внутрішньо переміщених осіб. З початку нинішнього року, станом на 23 червня, до служби зайнятості звернулося...

Ситуація на ринку праці на Сумщині
15.06.2022 10:47

Ситуація на ринку праці на Сумщині

Ситуація, яка склалася на Сумщині через війну з росією, негативно вплинула на всі сфери життєдіяльності області, яка є прикордонною з...

Новости

У Ромнах від вибуху постраждали двоє дітей
Сегодня 14:52
У Конотопі пограбували торговельний центр
Сегодня 14:31
У сумській мерії помітили відсутність маршруток увечері, але зробити нічого не можуть / хочуть
Сегодня 14:10
На Сумщині 15 безробітних претендують на одне вільне робоче місце
Сегодня 14:04
Оголошується конкурс історій "Громадянське суспільство, бізнес та влада − кращі практики співпраці"
Сегодня 13:32
До переліку територій, де тривають бойові дії, додалася ще одна громада Сумщини
Сегодня 13:22
У Сумах працівники поліції вшанували пам'ять загиблого колеги Олександра Ткаченка
Сегодня 12:55
У Сумах за тиждень 34 випадки захворювання на коронавірус
Сегодня 12:21
Ексгендиректор ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» підозрюється в незаконній передачі під заставу дитячого табору вартістю 25,5 млн грн
Сегодня 12:10
За минулий тиждень піротехніки Сумщини виявили 57 вибухонебезпечних предметі
Сегодня 11:39
Під час поховання військовослужбовця виправдовувала дії держави-агресора – жительницю Шостки судитимуть за колабораційну діяльність
Сегодня 11:27
Війська рф обстріляли населені пункти Сумщини: поліцейські документують наслідки
Сегодня 11:18
view counter

Статьи

Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
Сегодня 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
Сегодня 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Банші (Джон Кейєс, 2022)
Банші (Джон Кейєс, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.30
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Чорний телефон (Скотт Дерріксон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.15
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
14.45; 18.00
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Скажені сусіди (Олег Борщевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00; 19.00
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Елвіс (Баз Лурманн, 2022)
Кино Планета Кіно
16.00
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Посіпаки: Становлення лиходія (Кайл Балда, Бред Еблесон, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.10; 14.10; 15.00; 16.50; 18.45

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.