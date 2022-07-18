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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:44153

Благодійники продовжують допомагати Тростянецькій громаді

У п’ятницю, 22 липня, до Тростянецької громади з великим гуманітарним вантажем вперше завітали представники Міжнародного Благодійного Фонду «АІСМ Україна».

Вони привезли різноманітні медикаменти та дрібне медичне обладнання для КНП «Центр первинної медичної допомоги», лікарські засоби та медикаменти - КНП «Тростянецька міська лікарня». Керівники закладів Анатолій Плахтиря та Світлана Лобода подякували благодійникам, та зазначили, що ці вкрай необхідні медикаменти будуть використані нашими лікарями для лікування та надання допомоги нашим жителям.

Також представники МБФ «АІСМ Україна» передали для потреб Тростянецької громади генератор, світильники, резервуари для води тощо.

Міський голова Юрій Бова вручив представникам фонду подяку, та зауважив, що вказане обладнання буде передане навчальним закладам громади. Воно буде використане для облаштування укриттів у школах та садочках, які до початку навчального року повинні бути готовими приймати учнів. "Ми докладемо всіх зусиль, - резюмував очільник громади, - щоб діти були захищені, почувалися у безпеці і перебували під час тривоги у комфортних умовах в зручному і безпечному укритті!"

Крім цього, благодійники доставили гігієнічні та продуктові набори, які будуть передані соціально вразливим категоріям жителів Тростянецької громади.

Дякуємо Міжнародному Благодійному Фонду «АІСМ Україна» за важливу підтримку Тростянецької громади у ці складні часи!

Тростянецька міська рада

Общество
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