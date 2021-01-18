Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:03291

Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше?

У січні-листопаді 2020 року середній розмір заробітної плати в Сумській області становив 9537 гривень. Таку цифру оприлюднила Державна служба статистики України.

Яким спеціалістам роботодавці Сумщини готові платити найбільше?

На сьогодні це головні інженери, яким гарантується 25 тисяч гривень щомісячної заробітної плати, інженер-технолог у металургії, начальники управлінь, головний агроном, шляховий майстер, архітектор, ливарник вакуумного і відцентрованого лиття, інженер-гідротехнік. Їм пропонується від 20 до 15 тисяч зарплати.

- Нині у базі даних обласної служби зайнятості міститься 1302 вакансії. Це надзвичайно мало, якщо порівняти з кількістю тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості і потребує роботи. А останніх на ранок 26 січня нинішнього року 18290, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Середній розмір вакансії – 7268 грн. Як бачимо, роботодавець не надто щедрий. Аби чітко знати і бачити ситуацію на ринку праці в усіх куточках області, ми започаткували відвідування об’єднаних територіальних громад, віддалених сіл. Такі візити допомагають не лише виявляти «вузькі» місця, а й знаходити спільно з місцевими органами влади важелі та інструменти для їх оперативного «розшивання».

За видами економічної діяльності лідерами за розмірами винагороди є державне управління, оборона, фінансова та страхова діяльність, промисловість, сільське, лісове та рибне господарство, професійна, наукова та технічна діяльність. У цих сферах середня заробітна плата тримається від 14,2 до 10 тис. грн.

За видами промислової діяльності першість в оплаті праці тримає виробництво фармацевтичних продуктів, добувна промисловість, У топі також постачання електроенергії, газу та пари.

Найбільш популярними серед роботодавців на початку 2021 року залишаються робітники з інструментом – водії транспортних засобів, токарі, фрезерувальники, швачки, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, муляри, малярі, пекарі.

Самостійний пошук роботи – за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy  Пропозиції роботи оновлюються щодня.

Экономика Володимир Підлісний Пошук роботи

По тематике

Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн?
Вчера 13:03

Чи можуть роботодавці подавати до центрів зайнятості звіти онлайн?

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, наразі у роботодавців є можливість подавати до центрів зайнятості/філій в електронному...

Новости

На Сумщине 45277 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:47
В Путивле школьников отправили на дистанционку из-за холода в классах
Сегодня 17:07
У Сумському обласному краєзнавчому музеї експонується незвичайний годинник ХІХ століття
Сегодня 16:45
В Сумах взяли под стражу рецидивиста, который подрезал соседа
Сегодня 16:19
Во дворе сумской многоэтажки произошла поножовщина
Сегодня 16:07
С владельца стадиона «Юбилейный» в Сумах требуют 1,3 млрд грн
Сегодня 16:00
Регистрация на ВНО начинается 1 февраля
Сегодня 15:35
В Шостке на учебное авто упало дерево. Есть пострадавшие
Сегодня 15:22
В Сумах возле школы валяются использованные шприцы (фото)
Сегодня 15:19
Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше?
Сегодня 15:03
В Сумах в кислородное оборудование горбольницы № 5 вложили почти 4 млн грн
Сегодня 14:53
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 14:42
view counter

Статьи

Як відрізнити натуральну шкіру крокодила від імітації
Сегодня 16:50
Как выбрать электрочайник?
Вчера 13:50
Статистика коронавируса на Сумщине снижается: локдаун помог?
Вчера 12:42
Досаждают насекомые-вредители? Не обойтись без инсектицидов
24.01.2021 21:33
Як змінити постачальника газу
22.01.2021 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
22.01.2021 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Ще по одній (Томас Вінтерберг, 2020)
Кино Планета Кіно
20.45; с 28.01 - 20.00
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Диво-жінка 1984 (Петті Дженкінс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 18.00; 20.15; с 28.01 - 17.45
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кіно
10.00
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кіно
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кіно
20.40
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.