Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше?

Яким спеціалістам роботодавці Сумщини готові платити найбільше?
На сьогодні це головні інженери, яким гарантується 25 тисяч гривень щомісячної заробітної плати, інженер-технолог у металургії, начальники управлінь, головний агроном, шляховий майстер, архітектор, ливарник вакуумного і відцентрованого лиття, інженер-гідротехнік. Їм пропонується від 20 до 15 тисяч зарплати.
- Нині у базі даних обласної служби зайнятості міститься 1302 вакансії. Це надзвичайно мало, якщо порівняти з кількістю тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості і потребує роботи. А останніх на ранок 26 січня нинішнього року 18290, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Середній розмір вакансії – 7268 грн. Як бачимо, роботодавець не надто щедрий. Аби чітко знати і бачити ситуацію на ринку праці в усіх куточках області, ми започаткували відвідування об’єднаних територіальних громад, віддалених сіл. Такі візити допомагають не лише виявляти «вузькі» місця, а й знаходити спільно з місцевими органами влади важелі та інструменти для їх оперативного «розшивання».
За видами економічної діяльності лідерами за розмірами винагороди є державне управління, оборона, фінансова та страхова діяльність, промисловість, сільське, лісове та рибне господарство, професійна, наукова та технічна діяльність. У цих сферах середня заробітна плата тримається від 14,2 до 10 тис. грн.
За видами промислової діяльності першість в оплаті праці тримає виробництво фармацевтичних продуктів, добувна промисловість, У топі також постачання електроенергії, газу та пари.
Найбільш популярними серед роботодавців на початку 2021 року залишаються робітники з інструментом – водії транспортних засобів, токарі, фрезерувальники, швачки, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, муляри, малярі, пекарі.
Самостійний пошук роботи – за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy Пропозиції роботи оновлюються щодня.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, наразі у роботодавців є можливість подавати до центрів зайнятості/філій в електронному...