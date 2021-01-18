Кому роботодавці Сумщини готові платити найбільше? У січні-листопаді 2020 року середній розмір заробітної плати в Сумській області становив 9537 гривень. Таку цифру оприлюднила Державна служба статистики України.

Яким спеціалістам роботодавці Сумщини готові платити найбільше?

На сьогодні це головні інженери, яким гарантується 25 тисяч гривень щомісячної заробітної плати, інженер-технолог у металургії, начальники управлінь, головний агроном, шляховий майстер, архітектор, ливарник вакуумного і відцентрованого лиття, інженер-гідротехнік. Їм пропонується від 20 до 15 тисяч зарплати.

- Нині у базі даних обласної служби зайнятості міститься 1302 вакансії. Це надзвичайно мало, якщо порівняти з кількістю тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості і потребує роботи. А останніх на ранок 26 січня нинішнього року 18290, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Середній розмір вакансії – 7268 грн. Як бачимо, роботодавець не надто щедрий. Аби чітко знати і бачити ситуацію на ринку праці в усіх куточках області, ми започаткували відвідування об’єднаних територіальних громад, віддалених сіл. Такі візити допомагають не лише виявляти «вузькі» місця, а й знаходити спільно з місцевими органами влади важелі та інструменти для їх оперативного «розшивання».

За видами економічної діяльності лідерами за розмірами винагороди є державне управління, оборона, фінансова та страхова діяльність, промисловість, сільське, лісове та рибне господарство, професійна, наукова та технічна діяльність. У цих сферах середня заробітна плата тримається від 14,2 до 10 тис. грн.

За видами промислової діяльності першість в оплаті праці тримає виробництво фармацевтичних продуктів, добувна промисловість, У топі також постачання електроенергії, газу та пари.

Найбільш популярними серед роботодавців на початку 2021 року залишаються робітники з інструментом – водії транспортних засобів, токарі, фрезерувальники, швачки, електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, муляри, малярі, пекарі.

Самостійний пошук роботи – за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy Пропозиції роботи оновлюються щодня.